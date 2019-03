Aida Folch considera que el mundo del cine "se está reeducando" y ya hay "un cambio real" hacia el papel de la mujer

Publicado 30/03/2019 19:13:04 CET

LOGROÑO, 30 Mar.

La actriz, Aida Folch, ha asegurado este sábado en Logroño que el mundo del cine se está "reeducando" y se está viendo "un cambio real" hacia el papel de la mujer porque "cada vez se nos tiene más en cuenta aunque todavía queda mucho por hacer".

Aida Folch (Reus, Tarragona, 1986) se encuentra este sábado en la capital riojana para participar en la charla 'Ser mujer en el mundo de la interpretación', organizada por Aula25M, donde va a contar su experiencia en el mundo del cine.

Folch ha participado en infinidad de películas como la producción española 'El embrujo de Shanghai' en la que debutó con tan solo 14 años o los 'Los lunes al sol' también ha trabajado en series de televisión como en 'Cuéntame cómo pasó' y, en la actualidad, se encuentra rodando 'Madres', la primera serie feminista de Telecinco.

La actriz ha asegurado a Europa Press que "no es fácil entrar en el mundo del cine porque hay mucha competencia" aún así -ha reconocido- "yo he tenido mucha suerte porque desde siempre me he podido dedicar a lo que me gusta pero por el camino también me he encontrado dificultades".

Dificultades como "el cambio de la adolescencia a mujer, época en la que quizás he trabajado menos, o en los cambios que se han visto en el cine y las nuevas plataformas digitales... son dificultades pero las crisis siempre son oportunidades y son muy enriquecedoras por lo que me siento muy afortunada por seguir en esta profesión".

Además, ha explicado, "ser mujer en el mundo de la interpretación también ha tenido sus complicaciones. Por suerte, ahora están cambiando mucho las cosas y estoy viendo un cambio real pero siempre hemos estado muy condicionadas por el tema de la belleza, las medidas, la juventud... una actriz siempre piensa que es ella la que tiene un problema y por eso no la contratan pero no lo es".

En este sentido, ha destacado, "anteriormente el cine ha estado dirigido y escrito principalmente por hombres y quizás por eso pasaba esto pero ahora cada vez veo más directoras, más guionistas... hay series de referencia como 'Girls' o por ejemplo el trabajo de Leticia Dolera que están haciendo cosas que interesan a las mujeres porque hablan de nuestras preocupaciones desde un punto de vista más real y más sensible".

Por ello, ha reflexionado, "la situación va mejorando" aunque espera que esto "no sea solo por moda". "La pena es que haya sido ahora cuando esta situación se debería haber dado hace mucho tiempo, es más, siempre debería haber sido así".

"Tenemos que dejar de ver el papel de la mujer en el cine como una moda sino como una normalidad y da gusto ver cómo cada vez hay más mujeres directoras, por ejemplo, está habiendo una reeducación y cada vez se nos tiene más en cuenta".

Además, ha explicado, "también se está empezando a notar en actrices de 40 o 50 años que, hasta hace un tiempo, estaban invisibilizadas en el mundo del cine, ahora se están haciendo películas muy buenas con mujeres como protagonistas y se está dando espacio para contar historias de todo tipo y de todas las edades".

Por ello, ha finalizado, "cuando una mujer quiere ser actriz tiene que quererlo mucho y desde el corazón porque es un trabajo muy duro. Hay que luchar por ello, formarse, aprender y seguir teniendo curiosidad por este mundo tan bonito".