El alcalde afirma que "merece la pena" esperar "un poco" a los Presupuestos de Logroño 2020 "para hacerlos mejor"

Publicado 16/01/2020 13:57:45 CET

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha afirmado este jueves, en el pleno del Ayuntamiento, que "merece la pena" esperar "un poco" a presentar los Presupuestos del Consistorio para el ejercicio 2020 "para hacerlos mejor".

Así lo ha asegurado el primer edil, en una intervención tras una serie de preguntas planteadas por el Grupo Municipal del PP, en el que han cuestionado al equipo de Gobierno municipal sobre la elaboración de las cuentas y sobre "el destino de los ingresos derivados de la subida de impuestos".

Hermoso de Mendoza ha criticado, dirigiéndose a los 'populares' que "ustedes hacían gala de una maravillosa gestión y, al llegar, nos encontramos con unos presupuestos que ustedes inflaban con enajenaciones de suelo por 17 millones de euros", al tiempo que les ha acusado de que "no tuvieron el 'cuajo' de decir que, para modernizar hay que pagar algo más".

"Prometían en un bazar de promesas incumplidas, que hemos tenido que solucionar por la vía rápida", ha recalcado el alcalde, quien ha citado "tres modernizaciones" necesarias en el Ayuntamiento. La primera, "la tecnológica, para una verdadera administración electrónica". La segunda, "la del personal, sus competencias y cualifiaciones".

En este sentido, ha lamentado que "prometían una OPE que no ejecutaban desde 2016", y "encontramos un clima laboral que es el que es", refiriéndose a colectivos como "bomberos, policías locales o trabajadores sociales". A ello ha sumado que "nos faltan muchos nuevos perfiles" de trabajadores en el Consistorio.

Y la tercera, "en la gestión, con una ejecución presupuestaria que está en el 60 y tantos por ciento, con proyectos año tras año iguales y sin hacer". "No quisieron hacer ninguna de estas modernizaciones", ha subrayado Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha dicho que "si no estamos bien dentro, con nuestros 900 trabajadores, no podremos dar buen servicio fuera".

Por eso, ha asegurado que "merece la pena esperar un poco y que los presupuestos enfoquen bien las cosas". "Se pide a los actores implicados en su realización que piensen, que dirijan y que den eficacia, y eso lo vamos a hacer en un trabajo serio, tenaz, persistente y llegando al final de cada línea presupuestaria, para hacer un presupuesto mejor", ha finalizado el alcalde logroñés.

EL ANTEPROYECTO, LA SEMANA QUE VIENE.

Igualmente, en respuesta a las preguntas 'populares' y a otra en el mismo sentido planteada por Ciudadanos, la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, ha adelantado que "en los próximos días, se convocará a los Grupos" para una Comisión de pleno la semana que viene.

"En esa Comisión de pleno, la próxima semana, se presentará a los Grupos el anteproyecto de Presupuestos de Logroño para el año 2020, su calendario y se detallará todo lo relacionado con los ingresos y su destino", ha incidido la edil.

Campos ha detallado que "cuando entramos en junio, teníamos un presupuesto prorrogado de 2018, heredado del anterior Gobierno del PP". Una situación que "nos llevó a plantear la elaboración de un nuevo presupuesto para 2019".

Sin embargo, "nos encontramos con un déficit de 1,2 millones de euros, que imposibilitaba el pago de las nóminas de los funcionarios en el mes de diciembre". La concejala ha explicado que un posterior análisis de estas cuentas, "el déficit finalmente resultó bastante inferior".

Ello, sumado a "meses de gestión para el control y contención del gasto", hizo posible que no fuera necesario un nuevo documento presupuestario, y que, con un suplemento de créditos, aprobado en el pleno de noviembre del pasado año, fuera suficiente.

Igualmente, Campos ha apuntado que, en ese mismo mes de noviembre, se comenzó con la tramitación del presupuesto para 2020, "nuestro primer presupuesto de cuatro", en el que, como ha asegurado, "se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de todos los programas y líneas de las cuentas".

Todo ello, "con un proceso diferente al que se llevaba", contando con las ideas de los 32 presupuestadores "que es algo que no se había hecho, y a los que se pidió pensar en áreas de mejora y una reflexión sobre la ejecución de las diferentes partidas".

"De ahí, va a salir un presupuesto más participativo, colaborativo, más pensado y lo más ajustado posible. Y no va a haber ningún retraso ni ninguna dificultad para la gestión de este Ayuntamiento, sacando adelante temas que estaban parados de anteriores Legislaturas".

Por parte del PP, el concejal Angel Sáinz Yangüela ha tildado de "excusas" las explicaciones del Gobierno local, y ha señalado que "en julio hablaron de un presupuesto 2019, mientras paraban Vara de Rey, han pasado ya más de 110 días sin nada".

"En noviembre -ha proseguido-, debería haber estado presentado el de 2020, mientras hablaban del Parque Juan Gispert, en el que no se hecho más, o se hablaba de rescindir el contrato de la Casa de las Letras, que está sin rescindir".

A ello, ha añadido que "en diciembre, debería haber estado aprobado, mientras se ocupaban en una ambiciosa OPE, pese a tener 20 opositores sin saber si tienen plaza tras seis meses, o proyectaban el botellódromo de Gallarza, y, a 1 de enero, debería haber entrado en vigor, pero lo que sí entró fue la subida de impuestos, a eso sí les dio tiempo".

Por su parte, la concejala del PP Mar San Martín ha criticado que, precisamente por la subida de impuestos, que ha cifrado "en una media del 5%, aunque hay temas, como las basuras, que suben un 78%", se tiene una previsión de 3 millones de euros de ingresos.

Una previsión "cuyo destino no sabemos, pero ya han gastado parte en el acuerdo con los bomberos, indemnizaciones para rescisiones caprichosas o la piscina que el PR+ ha pedido a los Reyes".

También dentro de las preguntas, y en respuesta a otra cuestión planteada por la concejala del Partido Popular Penélope Ramírez, el concejal de Patrimonio Adrián Calonge, ha cifrado en unas 15 a 20 plazas las que se van a eliminar en el entorno de Valbuena "justamente las que impiden el acceso al recinto".

Por último, para cerrar el pleno, se ha desarrollado la comparecencia, a petición del PP, del concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, para explicar "las medidas y contenidos de su programa", ante lo que el concejal ha adelantado que "se está trabajando y definiendo prioridades para un gran cambio en la política medioambiental para Logroño", que ha supeditado a la disponibilidad presupuestaria.