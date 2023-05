El alcalde de Cuzcurrita muestra la "consternación" del municipio por el asesinato del propietario de 'Bodega Guillermo'

CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN (LA RIOJA), 2 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuzcurrita de Río Tirón, Román Urrecho, ha mostrado la "consternación" del municipio por el asesinato del propietario de 'Bodega Guillermo', cuyo cuerpo ha sido hallado sin vida con signos de violencia esta mañana. "Tenemos mucho pesar", ha añadido.

En declaraciones a Europa Press, Urrecho ha avanzado que el Ayuntamiento ha declarado tres día de luto oficial por la muerte del vecino, así como que las banderas ondearan a media asta durante esos días.

Ha reconocido que el asesinado era "amigo" y vecino, ya que "vivía al lado de mi casa". De hecho, ha vivido "toda la vida" aquí y cuenta con una familia "muy extensa".

El alcalde ha destacado que era "un gran emprendedor, que salió prácticamente de la nada, tanto con el restaurante como una pescadería que tuvo", por lo que era "un trabajador nato, hasta el punto de que creo que nunca ha ido ni de vacaciones".

Ha resaltado que además de en La Rioja, el restaurante del asesinado "era muy conocido en el País Vasco, sobre todo en Bilbao y San Sebastián, porque lleva más de 50 años regentándolo y, gracias a él, mucha gente compró aquí su segunda residencia".

Según información que maneja el alcalde el propio fallecido "habría abierto la puerta a su supuesto agresor o agresores", si bien no ha podido proporcionar más datos, ya que "no he podido ni hablar con su hija, ya que me la he encontrado en shock y con tratamiento médico".

La Guardia Civil se encuentra investigando en este momento dicha muerte. Según ha informado el Instituto Armado se ha hallado el cuerpo sin vida de esta persona, de 78 años, en su domicilio en la localidad riojana, con signos de violencia.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja ha abierto una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Se ha decretado secreto de las actuaciones.