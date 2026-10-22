Alrededor de 500 profesionales abordan el rigor en la construcción de edificios con una reducida hipoteca energética

Alrededor de 500 profesionales abordan el rigor en la construcción de edificios con reducida hipoteca energética en la 18ª Conferencia Passivhaus - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Riojaforum reúne desde este jueves a más de 500 profesionales de la construcción, entre otros ámbitos, dentro de la 18ª Conferencia Passivhaus que dará a conocer los últimos avances técnicos de una certificación que procura el rigor en la construcción para contar con edificios con una reducida hipoteca energética con el fin de apostar por la resiliencia energética.

Así lo ha explicado la directora de la 18 Conferencia Passivhaus, Celia Zorzano, quien ha explicado que es "muy importante" pensar "que no solo hay que poder adquirir los edificios sino que hay que poder mantenerlos para vivir en confort y en unas condiciones saludables".

Precisamente con ese objetivo, los asistentes aprenderán, estudiarán y compartirán con técnicos de diferentes partes de España e incluso del ámbito internacional todas estas mejoras que se han ido incorporando. Lo importante, ha dicho, "no es quedarnos en cuánto cuesta construir o comprar este tipo de edificios sino cuánto va a ser ese consumo" porque, a su juicio, "cuidar esa economía futura para las familias también es muy importante".

Por eso, la directora de la Conferencia considera fundamental "estudiar desde ese rigor técnico para dar esas soluciones con el fin de que los consumos sean los mínimos posibles". En definitiva, "rentabilizar los recursos que tenemos".

ENCUENTROS, CONFERENCIAS Y CASOS DE ÉXITO

Para llevarlo a la práctica, en Riojaforum se realizarán diferentes tipos de encuentros profesionales y conferencias en donde se darán a conocer casos de éxito en cuanto a vivienda residencial o edificios públicos. También se llevarán a cabo jornadas de trabajo en directo donde las empresas van a poder explicar cómo hacen diferentes montajes.

Un punto muy visual de las jornadas en Riojaforum será también la feria expositiva donde empresas del sector mostrarán sus últimos avances. Por su parte, el sábado los asistentes también podrán visitar diferentes edificios Passivhaus en La Rioja de "diferentes tipologías" porque, como ha defendido la directora, "no nos podemos quedar solo en viviendas, también hay muestras de otro tipos de edificios". Por ello, se acercarán a oficinas, edificios públicos... que también se deben mantener y cuentan con su consumo energético.

MÁS DE 30 EDIFICIOS CERTIFICADOS EN LA RIOJA

"Ahí será -prosigue- donde realmente podrán ver y tocar este tipo de edificios y también conocer cómo se han abordado los problemas y cómo se han resuelto. En el caso de La Rioja, nuestra ccaa cuenta con más de 30 edificios certificados y aunque "aún nos queda avanzar, estamos muy bien posicionados en relación con el resto de España".

En este sentido, declara, en La Rioja "tenemos muchos ejemplos para que todos queramos innovar y mejorar". Finalmente, la directora ha invitado a pensar "no solo en el edificio en el momento que se construye sino en la amortización global."

MÁS DE 2.500 EMPRESAS Y 12.100 TRABAJADORES

En el acto de inauguración también ha tomado la palabra la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo , Belinda León, quien ha calificado como "una oportunidad para La Rioja " acoger esta Conferencia que "permitirá mostrar que nuestra comunidad tiene un sector ligado a la construcción que cuenta con más de 2.500 empresas y que da empleo a más de 12.100 trabajadores".

Durante estos días, "mostraremos todas las bondades que tenemos a nivel industrial, a nivel constructivo y a nivel tecnológico". Para la consejera es importante "avanzar dentro de la eficiencia y la innovación, no solo en términos de sostenibilidad ecológica, sino también en sostenibilidad económica con el fin de saber cómo se van a mantener esos edificios y esos grados de disminución del grado de carbono a los que vamos dirigidos".

Para ello considera "importante" la concienciación de este tipo de certificaciones que, en el caso de Passivhaus , recoge modelos de estandarización dentro de los procesos constructivos que trasladan eficiencias económicas a todos los procedimientos, a todas las empresas "y en definitiva al producto final que es el consumidor y la vivienda".

18ª CONFERENCIA ESPAÑOLA PASSIVHAUS

El encuentro, organizado por la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), se celebra del 22 al 24 de octubre en Riojaforum y reúne a más de 500 profesionales vinculados a la construcción y la edificación.

La conferencia llega en un momento con dos cuestiones de gran impacto sobre ciudadanos, empresas y administraciones en el centro del debate público, el acceso a la vivienda y el coste y disponibilidad de la energía. Frente a este escenario, la 18CEPH pondrá el foco en la resiliencia energética, entendida como la capacidad de viviendas, edificios, empresas o ciudades para reducir su vulnerabilidad ante cambios e imprevistos relacionados con la energía.

El planteamiento parte de un principio sencillo, cuanto menor sea la cantidad de energía que necesita un edificio para mantener unas condiciones adecuadas de confort, menor será también su exposición a las oscilaciones de los precios energéticos y a situaciones de incertidumbre en el suministro.

El congreso combinará dos grandes áreas. Por un lado, el espacio científico, que se celebrará en la Sala de Cámara de Riojaforum, reunirá ponencias, mesas redondas, presentaciones y experiencias en torno a los últimos avances y proyectos desarrollados bajo este estándar. Y, por otro, el espacio expositivo, en el hall del palacio de congresos, albergará a una treintena de empresas y entidades relacionadas con materiales, productos, sistemas y servicios para edificios de muy bajo consumo energético.

La programación de la conferencia abordará la resiliencia energética desde diferentes perspectivas, entre ellas la rehabilitación, la bioconstrucción, la vivienda social y asequible, la industrialización, la innovación tecnológica, la obra nueva y el papel de las administraciones públicas.

Entre las propuestas figura una mesa redonda de acceso libre dedicada a Passivhaus y Bioconstrucción, que abordará la relación entre la máxima eficiencia energética y aspectos como los materiales naturales y de bajo impacto, la construcción en madera, la salud o el análisis del ciclo de vida.

MIRADA INTERNACIONAL

Irlanda mostrará cómo Passivhaus está pasando de proyectos de menor escala a grandes promociones residenciales; Suiza presentará la aplicación de estos principios a escala de barrio; y un proyecto de la Universidad de Oxford permitirá conocer la aplicación del estándar en edificios institucionales de elevada complejidad.

La rehabilitación tendrá también un peso destacado, con casos relacionados con el patrimonio histórico, los edificios residenciales y las construcciones tradicionales. La dimensión económica estará presente con la presentación de la primera línea de financiación específica en España para proyectos con certificación Passivhaus, así como con experiencias relacionadas con la industrialización, la reducción de costes de mantenimiento y la viabilidad de la vivienda.

UNA NUEVA GUÍA PARA ENTENDER CÓMO COLOCAR EL AISLAMIENTO

Entre las novedades que se presentarán durante la 18CEPH se encuentra la nueva 'Guía de Buenas Prácticas en Aislamiento Térmico', editada por la Plataforma de Edificación Passivhaus con la colaboración de especialistas del sector.

El documento pretende acercar el conocimiento sobre uno de los elementos que más directamente influyen en el consumo energético y el confort de un edificio. Su punto de partida es que no basta con incorporar aislamiento sino que es necesario diseñarlo, dimensionarlo y ejecutarlo correctamente teniendo en cuenta las características de cada edificio.