Alumnas de 6º de Primaria de Alcaste reciben de la Policía Nacional el carné de ciberexpertas

Publicado 13/06/2019 13:51:39 CET

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Algo más de una veintena de alumnas de 6º de Primaria del colegio Alcaste de Logroño han recibido este jueves el carné que las acredita como ciberexpertas, tras un curso que han realizado con la Policía Nacional. Un proyecto que forma parte de un programa dirigido a la sociedad en general y a los menores, padres y profesores, preocupados por lo que experimentan los primeros en Internet, de forma directa.

El acto de entrega ha estado presidido por el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, el comisario José Ángel Sanz, y la directora de Formación del Colegio Alcaste, Susana García, así como por la delegada de Participación Ciudadana del cuerpo, Luisa Rebollo, encargada de impartir la formación a las niñas, de entre 11 y 12 años.

Es el tercer año que, en La Rioja, se lleva a cabo este programa, dirigido a alumnos de 6º de Primaria. La participación de los centros educativos en el proyecto es voluntaria y puede solicitarse a través del correo seguridadescolar@policia.es, en la página web o en las delegaciones de participación ciudadana de la Policía Nacional.

Para cumplir sus objetivos se han desarrollado tres acciones: la creación de la web www.ciberexperto.org, charlas de formación impartidas por los delegados de Participación Ciudadana y una campaña de sensibilización y difusión.

Como ha explicado Rebollo, "se trata de concienciar a los menores de los peligros que hay en las redes, de los que muchas veces no son conscientes". Por eso, se les han dado nociones básicas sobre aplicaciones, peligros de los juegos o los chats online, o sobre los casos concretos de algunos de los más usados, como Fortnite o Minecraft, así como lo relacionado con el ciberacoso.

"De algún peligro sí que saben -ha dicho Rebollo a los medios de comunicación- pero, en general, creen que muchas cosas son seguras y luego no lo son, desconocen gran parte del peligro, como, por ejemplo, que alguien puede hacerse pasar por niños, siendo adultos, y sonsacarles información que no deberían dar, que no contesten a muchas preguntas porque no saben quién está al otro lado".

Precisamente este hecho, la suplantación de identidades, es lo que más ha sorprendido a la mayoría de las pequeñas. Elena explicaba que "hemos aprendido que hay gente que se hace pasar por quién no es, que no tenemos que sacarnos fotos comprometidas ni pasarlas a amigos, porque, si luego nos enfadamos, pueden usarlas como venganza".

A Noelia, que ha confesado que lo que más le ha gustado ha sido hacer los exámenes, también se le ha quedado muy grabado que "hay gente mayor que puede hacerse pasar por niños", lo mismo que Julia, que contaba, muy convencida, que ha aprendido que "no hay que dar confianza a cualquiera". "Ya no voy a usar las redes sociales como antes", ha dicho.

Daniela, por su parte, ha afirmado que "ahora somos más conscientes de los usos de las redes sociales y de lo que nos puede pasar, no hay que confiar tanto". Y, por último, como consejos, las adolescentes, en general, apuntan a sus coetáneos que "no se dejen llevar en los chats", que "no sean confiados" o incluso, a la hora de bajarse juegos, "que lean las condiciones de uso".

Como ha incidido el comisario Sanz, "es un hecho constatado que las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con los demás".

Por otro lado, ha añadido, "el acceso de los niños a Internet genera dudas en los adultos sobre cómo afrontar su educación en ese aspecto: ciberacoso, grooming, sexting, tecno adicciones, suplantación de identidad, privacidad...". En total, se han dado cinco horas de formación con diez temas.

Así, "conscientes no solo de las oportunidades y posibilidades que ofrece la red sino también de los riesgos que puede entrañar para los menores, entre otros motivos, ya en 2013 la Policía Nacional puso en marcha el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos".

Se trata de un proyecto de capacitación y un complemento ideal de las distintas actuaciones preventivas que ya realizan los delegados de Participación Ciudadana. Dentro de las temáticas impartidas por estos policías, la más demandada ha sido la relacionada con el uso de las nuevas tecnologías.

Este hecho hacía necesario el desarrollo de un proyecto como Ciberexperto "para responder a esa mayor demanda de orientación en la educación digital, y que recopila aquellas temáticas que más afectan a nuestros niños y niñas, como ha demostrado la experiencia de los agentes en este ámbito".

Los objetivos del programa son, fundamentalmente, sensibilizar y formar a los menores para minimizar los riesgos inherentes al uso cotidiano de las TIC's, facilitar herramientas para una navegación más segura, capacitarles para una comunicación adecuada en las redes sociales y concienciarles de la importancia de la privacidad tanto online como offline.

En el presente curso escolar 2018-2019, hasta la fecha, se han impartido a nivel nacional un total de 30.410 charlas en centros educativos.

Los beneficiarios del programa son la sociedad en general y, de manera directa, los menores y el entorno educativo y familiar que quieren conocer herramientas, aplicaciones y otros recursos tecnológicos que les ayuden a propiciar una navegación más segura.