LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja rechaza el decreto de Plan de Gestión del lobo y reclama la declaración del lobo como "especia vulnerable", según han señalado en un comunicado.

Han señalado que el presente decreto se realiza para responder "a una posible sentencia que invalide el actual Plan de gestión del lobo y su protocolo de extracción que se encuentra en la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, a raíz del procedimiento ordinario 89/2023, promovido por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)".

En las alegaciones que presentamos en febrero de 2023 "rechazamos el Plan de gestión del lobo dada su delicadísima situación y pedimos su catalogación como especie vulnerable".

Para 'Amigos de la Tierra' el presente Plan de gestión del lobo "simplemente tiene por objeto lograr la aprobación de un Protocolo de extracción de lobos, eufemismo de matar lobos, para contentar a determinados sectores ganaderos".

Este protocolo se basa en "un sistema de semáforo, aplicado a una especie incluida en el LESPRE, siendo algo completamente inaudito con otras especies". Se hace "depender la supervivencia de una especie de las actuaciones o no actuaciones que realicen los ganaderos. Con esta norma dependiendo de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas (algo privado) se pone en peligro un bien público (lobos)".

La Asociación ha recordado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente "nos indico mediante la respuesta al expediente: ABC 00871-2023/40999 que la responsabilidad patrimonial con posibles daños ocasionados por especies protegidas como el lobo se basa en diversas sentencias que se enumeran en el citado expediente".

ABONO RÁPIDO Y SENCILLO DE INDEMNIZACIONES

"Prácticamente nos encontramos en una situación en la cual independiente de la adopción o no de medidas preventivas que realice un ganadero siempre cobrará de la administración". "Muy significativo es que la administración, con fondos procedentes de la ciudadanía incluida de las personas asociadas de Amigos de la Tierra La Rioja, abona daños de supuestos ataques de lobo de una forma muy rápida y sencilla", han añadido.

Además, "tenemos situaciones en las cuales a pesar de gastarse 27.155 euros en una ganadería de Nieva de Cameros en mayo de 2023, se siguen produciendo daños más tarde".

Para 'Amigos de la Tierra' "no existe ninguna duda que con este sistema nos encontramos con situaciones absurdas y estrambóticas pagadas con el dinero de la ciudadanía riojana". Parece ser que "como se trata de dinero público, los contribuyentes no tienen derecho a nada salvo a pagar las facturas, porque todo es responsabilidad patrimonial de la administración y la administración no puede hacer nada".

Desde la asociación "pedimos al Gobierno riojano que insten al Gobierno Central a que modifique la responsabilidad patrimonial de la administración con la fauna como el lobo, cuando por parte del supuesto perjudicado" no existe el menor interés por adoptar medidas preventivas. En este caso, si que habría que adoptar un semáforo para retirar indemnizaciones e incluso ayudas PAC".

Además, ven "necesario" que con la colaboración del SEPRONA y la Guardería forestal se intensifique el trabajo en estas materias. Casos como la muerte de un lobo en marzo de 2023 por un disparo en Montenegro de Cameros "es inadmisible". Además de este caso, "tenemos la reciente detención de un ganadero por intentar matar lobos, caso en el cual debe personar el Gobierno de La Rioja".

También han señalado que la administración riojana "debería avanzar en la protección completa del lobo en nuestra región. De acuerdo, "con el articulo 117 apartado b de la Ley 2/2023, de 31 de enero, de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja, dice:

b). - Vulnerable: Taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos".

En el caso del lobo "hay diversos factores adversos que están afectando directamente que son la mortalidad legal, actualmente no permitida pero que con este Plan se pretende llevar a cabo; la mortalidad ilegal; atropellos; y la depresión genética".