Ana Beltrán asegura que el PP "demostró ser generoso" con la coalición 'España Suma' de la que Cs "no quiso saber nada"

Publicado 10/10/2019 17:42:31 CET

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado que el PP ha demostrado "ser generoso, aunar voluntades y consensuar" con la coalición 'España Suma' "tendiendo la mano a Ciudadanos" que "no ha querido saber nada ni ha estado a la altura de las circunstancias para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

Ana Beltrán ha realizado estas declaraciones en Logroño donde participa esta tarde en un encuentro con agentes electorales del PP de La Rioja y donde ha estado acompañada por el presidente del PP regional, José Ignacio Ceniceros, entre otras autoridades.

La vicesecretaria de Organización popular ha explicado que "no podemos perdonar a Pedro Sánchez que haya vendido Navarra porque eso es lo que quiere hacer para toda España" y es una persona "que no es de fiar".

En estos momentos, y de cara a las elecciones del 10 de noviembre, "tenemos una oportunidad de oro a la que nos ha llevado Pedro Sánchez para ser el partido más votado en La Rioja y en España".

Ese objetivo "lo asumimos teniendo la certeza de que somos el partido que ha demostrado consenso" proponiendo la coalición 'España Suma'. En España "no lo hemos conseguido y los ciudadanos responderán a Rivera como se merece" pero sí lo conseguimos en Navarra "donde he vivido en primera persona lo que es el azote del nacionalismo vasco y lo que es sufrir que unos partidos como Bildu, Batasuna o PNV quieran anexionarnos al País Vasco y después de esa coalición, el señor Sánchez cuando estaban noqueados por los resultados les ha dado oxígeno y les ha vuelto a meter en el Gobierno. Eso no se lo vamos a perdonar".

"Hubiera sido muy importante la unión entre PP y Cs para haberle sacado de La Moncloa" pero ahora "les pido a todos que sepan que el espíritu de 'Navarra Suma' lo encarna en España el centro derecha liderado por el Partido Popular".