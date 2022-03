Andreu asegura que "la igualdad es una prioridad" para su Gobierno "como motor incomparable de progreso"

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta riojana, Concha Andreu, ha presidido el acto institucional del Gobierno de La Rioja, 'Diálogos: Miradas por la igualdad', celebrado para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, junto a la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, y con la participación de la directora general de Igualdad, Emilia Fernández.

El evento, desarrollado en la bodega institucional de La Grajera, ha comenzado con la intervención inicial de la presidenta y de la consejera de Igualdad para dar paso a una conversación entre cuatro mujeres referentes en sus respectivos ámbitos profesionales: la periodista Ángeles Espinosa, la deportista Seila Espinosa, la responsable de La Rioja Film Commission, Andrea Álvarez, y la investigadora Olalla Iglesias. El acto ha finalizado con una cata comentada por la responsable del Gobierno regional, Concha Andreu.

En su intervención, Andreu ha afirmado que, desde la llegada de la democracia, "España ha dado pasos de gigante en materia de igualdad entre hombres y mujeres y somos un referente internacional" y ha indicado que "contar con el trabajo, con la capacidad, con el talento, con la creatividad del 50 por ciento de la población española no solo nos permite a las mujeres desarrollarnos y realizarnos en libertad, sino que también ha sido clave a la hora de multiplicar el PIB de la España democrática".

Según ha enfatizado, las mujeres "no competimos con los hombres por las oportunidades y por el espacio público" sino que "ampliamos y multiplicamos esas oportunidades y esos espacios". "Las mujeres hemos ido, poco a poco, ocupando el espacio público. Y es cierto que no todo lo rápido que deberíamos y que eso ha supuesto, en muchos casos, sobrecargarnos de responsabilidades porque, paralelamente, no nos hemos ido librando de nuestras cargas en el ámbito privado", ha apuntado.

La presidenta Andreu ha reconocido que "todavía queda mucho por hacer y que el riesgo de involución en derechos y libertades está más presente que nunca con discursos políticos que atacan sistemáticamente la lucha feminista e, incluso, son negacionistas de la violencia de género", pero ha mostrado su satisfacción porque "ahora nuestra voz se escucha mucho más alto y con mucha mayor frecuencia en el espacio público y ahora, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestra perspectiva cuenta".

La responsable del Ejecutivo ha asegurado que "hoy, La Rioja tiene la igualdad entre hombres y mujeres como un eje transversal de Gobierno" y que en estos últimos años "las instituciones públicas autonómicas estamos avanzando en materia de igualdad lo que no se había hecho en varias legislaturas. Desde la lucha contra la violencia de género reforzando los recursos de servicios sociales y de la administración de Justicia, hasta nuevas estrategias y más medios para fomentar la conciliación, pasando por los planes de igualdad de las empresas, o por el desarrollo de una nueva Ley de Igualdad en La Rioja".

"Hoy, en esta Comunidad Autónoma, las instituciones públicas entienden la igualdad de género como lo que es: una prioridad, una cuestión de justicia social, y un motor incomparable de progreso", ha indicado para finalizar aludiendo a la importancia de contar con mujeres referentes que sirvan de inspiración y abran camino al resto.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, que ha comenzado recordando a las víctimas de Ucrania y en especial a las mujeres, ha advertido de que "la lucha de las mujeres por la igualdad provoca fuertes reacciones machistas" y ha señalado que "cuanto más avanzamos las mujeres, más agresiva es la reacción del machismo".

Romero ha insistido en que la igualdad "solo puede ser peligrosa para quienes se benefician de la desigualdad" y ha señalado que, frente al "patriarcado que niega la desigualdad", es necesario seguir celebrando el 8 de marzo para "visualizar la lucha por la igualdad, para hacer visible que existe la desigualdad". A este respecto, ha insistido en que la prioridad de "este Gobierno feminista y de izquierdas está clara: aprobar la primera Ley de Igualdad de La Rioja" tras "muchos años de desgobierno en materia de igualdad". Según ha defendido, las "medidas feministas suponen soluciones reales para la población en su conjunto. Es decir, se trata de políticas útiles y efectivas para el conjunto de la comunidad que resuelven demandas y necesidades de todos y todas las riojanas".

CONVERSACIÓN DE CUATRO MUJERES REFERENTES

El acto institucional 'Diálogos: Miradas por la igualdad' ha incluido una conversación en la que han participado cuatro mujeres referentes en sus respectivos ámbitos profesionales:

-Ángeles Espinosa: Natural de Santo Domingo de la Calzada, esta periodista es corresponsal de El País en Dubai y tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria como corresponsal en Oriente Próximo.

-Seila Espinosa: Esta deportista logroñesa ha sido nueve veces campeona mundial de kickboxing. Actualmente trabaja intensamente en su gimnasio para acercar la práctica del deporte a personas con discapacidad.

-Olalla Iglesias: Investigadora riojana afincada en Navarra, recientemente Pfizer ha seleccionado un proyecto en el que ella participa, un estudio sobre la amiloidosis cardíaca, una enfermedad rara del corazón infradiagnosticada y potencialmente mortal.

-Andrea Álvarez: Gallega y riojana de adopción, es la responsable de La Rioja Film Commission y su trayectoria profesional está ligada al cine. Ha trabajado como productora audiovisual y en la gestión de la alfombra roja de los premios Goya.