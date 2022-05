Andreu: "Para ver todo lo que se ha conseguido es imprescindible echar la vista atrás y no dar la espalda al pasado"

La presidenta del Gobierno de La Rioja ha asistido a la inauguración de la Escultura en Memoria de las Víctimas de los Sucesos de Arnedo

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, han asistido en Arnedo al acto inaugural de la Escultura en Memoria de las Víctimas de los Sucesos de Arnedo. Durante su intervención, la presidenta ha dicho: "Para ver todo lo que se ha conseguido es imprescindible echar la vista atrás y no dar la espalda al pasado".

El monumento, situado en la plaza Nuestra Señora de Vico, recuerda a las 11 personas muertas por disparos de la Guardia Civil el 5 de enero de 1932 en la localidad durante una manifestación de trabajadores, en un suceso que conmocionó a toda España.

En su intervención, Andreu ha recordado que han pasado "90 años desde los sucesos de Arnedo y, en este tiempo, hemos sido capaces, no sin lucharlo mucho y sufrirlo más, de dotarnos de una democracia consolidada en el seno de un Estado de Bienestar capaz de garantizar los derechos y libertades de toda la ciudadanía".

"Hemos*construido, entre todos y todas, aprendiendo de nuestro pasado, una sociedad formada, informada, tolerante, abierta y plural en tan sólo 90 años. Y precisamente, para no volver a cometer los mismos errores, para no involucionar y dar pasos atrás, es fundamental conocer nuestra Historia. Para ver todo lo que se ha conseguido, es imprescindible echar la vista atrás y no dar la espalda a nuestro pasado", ha manifestado.

La responsable del Ejecutivo ha señalado que este monumento conmemorativo "tiene su origen en un hecho trágico del ayer, pero también en un capítulo democrático más reciente, una propuesta no de ley del Parlamento de La Rioja que fue presentada por el portavoz de mi grupo, el grupo socialista, y que fue aprobada por unanimidad por todos los representantes miembros de la Cámara".

La presidenta de La Rioja ha finalizado resaltando que "otra parte fundamental de la propuesta no de ley es la inclusión, en el currículum educativo, de los sucesos de Arnedo al estudiar este período de la Historia de España", recalcando que "la España del mañana la empezamos a construir hoy en las aulas de los colegios y de los institutos".