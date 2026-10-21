Ángel Alda será el número uno de la lista de Vox al Congreso por La Rioja

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento riojano, Ángel Alda - VOX - Archivo

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, será el número uno de la lista de la formación al Congreso de los Diputados por La Rioja en las elecciones nacionales del próximo 29 de noviembre.

Al también presidente de Vox en la región, le acompañará en la candidatura la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Patricia González Lacarra, cerrando la lista los vocales de la formación, Samuel Cañizares y Belén Benés.

Ángel Alda (Logroño, 1991) encabezó la candidatura autonómica de Vox en La Rioja en 2023, obteniendo dos diputados. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Comillas, y cuenta con un Máster de acceso a la abogacía por la Universidad Internacional de La Rioja.

Ha dicho estar "muy feliz" de liderar la candidatura, al tiempo que ha dicho que "es un orgullo y a su vez una responsabilidad asumir lo que me acaba de encomendar el partido". Ha agradecido a "Santiago Abascal como presidente, a Ignacio Garriga, a Monserrat Lluís y a María Ruiz, que son los artífices de que yo vaya de número uno al Congreso por La Rioja".

"Intentaré hacer la campaña lo mejor posible para obtener el escaño y poder representar a todos los riojanos en general y en particular a los que depositen su confianza en Vox a partir de diciembre en las Cortes Generales", ha concluido Alda.