AnimaNaturalis pide al Gobierno de La Rioja "que no alargue la temporada de caza mayor"

LOGROÑO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

AnimaNaturalis ha pedido al Gobierno de La Rioja "que no alargue la temporada de caza mayor". Como recuerdan, a través de una nota de prensa, enero hubiera sido el último mes de la temporada de batidas en La Rioja "si no fuera porque el Gobierno de la comunidad ha decidido ampliarlas hasta marzo bajo la excusa de la pandemia. AnimaNaturalis ha pedido que no se alargue la temporada y anuncia movilizaciones".

"Sorprendentemente, y después de exponer su compromiso con el medio natural, ha aceptado que se permita cazar en plena época de cría, no sólo de jabalíes y ciervos, sino de todo tipo de fauna entre la que se encuentran especies protegidas", afirman en el comunicado.

Según AnimaNaturalis, "disparos y perros de montería romperán el ciclo más importante del año, no sólo impidiendo que muchos animales se reproduzcan, sino provocando abortos en las madres o la muerte de los pequeños que acaban de llegar al mundo. "¿Acaso un perro discierne entre morder a una madre o a sus rayones? ¿qué pasará con los pequeños si su madre muere?" se pregunta Sara Ramírez, coordinadora de AnimaNaturalis en La Rioja.

AnimaNaturalis asegura que incluso un grupo de cazadores ha decidido plantarse frente a esta aberración y piden que nadie salga a cazar. Desde AnimaNaturalis han pedido al Gobierno de La Rioja que paralice esta atrocidad y se comprometa realmente con su medio natural respetándolo y dejando que los animales disfruten de los pocos meses que tienen para poder vivir sin la presión de ser perseguidos.