ANPE pide una norma estatal que garantice más recursos, profesorado y reducción ratios para una inclusión educativa real

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

ANPE reclama con urgencia que el desarrollo de la Disposición Adicional cuarta de la LOMLOE, y la apuesta que hace la propia Ley educativa por la inclusión educativa, se materialice en una norma básica de carácter estatal.

El objetivo de esta norma "es evitar desigualdades entre comunidades autónomas y asegurar las condiciones idóneas mínimas para que los centros educativos puedan atender con garantías y en las mejores condiciones la diversidad del alumnado de nuestras aulas".

Para ANPE, la inclusión educativa es un principio "y un objetivo irrenunciable para que todo el alumnado supere sus barreras de aprendizaje". Sin embargo, el sindicato advierte que este plan se encuentra todavía en una fase inicial. Para que la educación inclusiva y personalizada sea efectiva, es imprescindible dotar al sistema de más recursos personales y materiales.

Con el fin de lograr una escuela inclusiva, ANPE propone el siguiente paquete de medidas urgentes:

Reducción de ratios máximas por aula: Esta disminución debe ser todavía mayor en aquellas aulas donde se escolarice a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Profesorado necesario para llevar a cabo la codocencia: Dotar a los centros de más profesorado para implantar la docencia compartida, no el simple apoyo, en las distintas áreas o materias, dentro del mismo grupo-aula para una atención más personalizada, con la posibilidad de realizarla dentro del mismo aula o mediante desdobles.

Más orientadores educativos: Incrementar las plantillas en los centros para cumplir de forma estricta con la recomendación de la UNESCO de un orientador por cada 250 alumnos.

Aumento de especialistas en inclusión educativa: Incrementar el número de maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), con criterios de dotación claros en plantilla y evitando que tengan que compartir centros. Así como de profesorado de Servicios a la Comunidad y de otros profesionales que puedan ser necesarios.

Tiempo para coordinación y reducción de la burocracia: Es imprescindible, para llevar a cabo una educación inclusiva efectiva, que el profesorado disponga de tiempo suficiente para poder reunirse y coordinarse dentro de su horario, además es necesario reducir la ingente burocracia existente.

ANPE insiste en que estas exigencias "deben fijarse en una regulación estatal mínima que sirva de norma básica, permitiendo a las distintas comunidades autónomas mejorarla, pero nunca recortarla".

"No podemos olvidar la importancia de estas medidas de inclusión educativa ya que benefician a todo el alumnado del centro, al margen de las barreras o potencialidades de aprendizaje que puedan presentar", afirman desde el sindicato.

Solo con una inversión en recursos humanos y organizativos "se podrá garantizar una auténtica inclusión educativa y obtener los mejores resultados académicos y educativos de todos y cada uno de nuestros alumnos".