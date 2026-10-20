Antoñanzas (PR+) califica a Escobar de "líder del humo" y lamenta que Logroño "tiene anuncios pero no rumbo"

El concejal del PR+ en Logroño Rubén Antoñanzas, en el Debate de la Ciudad 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Líder indiscutible del sector del humo". Así ha calificado el portavoz del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, al alcalde Conrado Escobar, en su intervención para abrir la segunda y última jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, hoy con los discursos de los Grupos Municipales.

Ha comenzado Antoñanzas afeando a Escobar que "a sus amigos en esta ciudad les va muy bien" pero "solo a unos pocos privilegiados", que ha contrapuesto a que "yo quiero que le vaya bien a todos los logroñeses y logroñesas", para criticar acto seguido que, en el discurso ayer del primer edil "no escuché nada nuevo", con "déficit de promesas cumplidas".

Por eso, ha lamentado que "en lugar de llevarnos al futuro nos ha devuelto al pasado, hoy Logroño sigue sin un modelo de ciudad definido y demasiado condicionado por el cortoplacismo". "Ha pasado de 'logroñear' a 'verdear' y va a acabar 'voxeando'", ha apuntado el edil del PR+.

"Su Logroño -ha añadido- tiene anuncios, muchas fotografías y titulares. Pero no tiene rumbo. Usted es el líder indiscutible en el sector del humo", ha subrayado el portavoz regionalista, para quien la ciudad necesita "un alcalde que tenga proyecto claro, que planifique a largo plazo y no se resigne a gobernar a golpe de ocurrencia e improvisación".

Y asegurando que "me duele Logroño", Antoñanzas ha incidido en la "falta de sensibilidad" del equipo de Gobierno, que no ha dado salida a muchas de las propuestas planteadas por el PR+, para dar acto seguido salida a una de las quejas más repetidas: todo lo relacionado con el urbanismo en general y, en concreto, con la vivienda.

Así, ha acusado al alcalde de "gobernar a la carta" en este ámbito, señalando que "hoy apenas queda suelo para generar nuevos hogares", mientras que las decisiones que se han ido tomando "o han beneficiado a unos pocos o su garantía jurídica es dudosa".

En este marco, ha recordado la adjudicación de 104 vpo "que se podrían haber dado a dedo", una operación "en la que Logroño perdió 700.000 euros que fueron a los bolsillos de los promotores", una operación a la que ha llamado a Escobar una vez más "a despejar todas las dudas, publicando la lista de los adjudicatarios, si el proceso ha sido tan limpio, tan justo y tan transparente, hágalo".

Ha señalado que "el plan de vivienda del PR no le vino bien", "construir 1.200 viviendas del soterramiento tampoco le vino bien", y ha recordado igualmente la "apuesta arriesgada de Ramblasque", modificada al margen del PGM, y prometiendo abrir en diciembre Avenida de la Sierra "ayer volvió a prometerlo ya para el 2027". "Han dado barra libre a los promotores", ha criticado.

En el ámbito de la gestión económica, ha afirmado Antoñanzas que "los logroñeses pagamos más y recibimos menos". "Ahora vuelve a prometer la bajada al 10%, cuando venimos de una recaudación récord, si la bajada no es respecto a lo que heredó en 2023, será otro completo engaño", ha subrayado.

Ha añadido que "los servicios no han mejorado", ha recordado que "se han devuelto 9 millones de euros de fondos europeos" y "se ha perdido la financiación de San Antón", a lo que ha sumado además que "será recordado por el único alcalde capaz de presentar un presupuesto sin cuadrar, con un desfase de 8 millones de euros, que acabó con un plan de recortes" o que "cuando necesita dinero para sus gastos de representación, lo saca de Servicios Sociales".

Y acerca del futuro político de la ciudad, Antoñanzas ha dicho que "todo apunta a que será el próximo alcalde de Logroño pero también que puede perder la mayoría absoluta, tendrá que decidir con quién quiere construir el futuro de la ciudad, en su mano está elegir entre moderación o extremismo, entre centrismo y populismo, entre futuro o pasado".

Así, además de advertir a Escobar de que "en este mandato, ha mostrado un preocupante acercamiento a posiciones de la extrema derecha", le ha afeado que "ha vuelto a interponer intereses partidistas impuestos desde Madrid a los de Logroño, y ahí, me va a tener siempre enfrente".

"Mi compromiso con Logroño es total, igual que mi empeño en preservar los valores y derechos de la ciudad", ha argumentado, apuntando a la necesidad de "exigir un verdadero Convenio de Capitalidad" al Gobierno de La Rioja, a la par que "es urgente también que terminemos con tantos años de olvido y con la deuda histórica que tiene España con La Rioja y con Logroño", algo que ha sustanciado en el Estatuto.

Por último, Antoñanzas ha exigido "transparencia" y ha hecho valer su labor de control del Ejecutivo local, pese, ha afirmado, "los obstáculos y advertencias de su Gobierno cuando he intentado acceder a mi legítimo derecho de acceso a la información".

Un aspecto en el que ha avanzado que "en su mano queda generar un espacio de encuentro y confianza donde fluya la información, algo fundamental para futuros acuerdos del Partido Riojano con usted". "En caso contrario, le anuncio que solicitaré el amparo de la Justicia para recibir esas explicaciones", ha concluido.

ALCALDE.

En su respuesta, el alcalde ha comenzado mostrando su "solidaridad" con "otro Ayuntamiento como éste", en referencia al incendio este fin de semana del Consistorio francés de Limoges, recordando que "la convivencia y el respeto es algo que se respira en Logroño, es nuestro principal activo y obra política que tenemos que mantener y reforzar entre todos".

Y ya contestando al edil regionalista, Escobar le ha recordado que "hoy tenemos confianza depositada en PP, representando creo yo muy satisfactoriamente a todos los logroñeses", por lo que ha apuntado que "vamos a dejar que sean los logroñeses los que elijan qué Logroño quieren para el futuro".

Se ha preguntado "¿Qué Gobierno nos encontramos en junio de 2023?", con aspectos como "una estación de autobuses cerrada que abrimos; una antigua estación donde usted quería una piscina y hoy hay un centro intergeneracional" o diversas actuaciones adelante como el Nudo de Vara de Rey, el arreglo de Cien Tiendas o la reapertura del CCR.

A ello ha añadido el regidor municipal que "heredamos calles enfadadas porque se habían tomado medidas en contra de la gente", mientras que, ha afirmado, "hoy calles tenemos tranquilas y disfrutamos de la convivencia".

Y "subían los impuestos, cuando hoy, pese a lo que se diga, se han bajado hasta en 11 ocasiones, y el 10% de alivio fiscal llega a partir de 2027 a todos los logroñeses, cumpliendo un compromiso de legislatura".

También ha hecho hincapié en el Plan de Vivienda del Gobierno, "¿el del PR+ dónde estaba?", a lo que ha contrapuesto que "el único Plan es d que ha hecho el PP, con resultados evidente: 6.500 viviendas, 4.600 de vpo". "Y serán más, porque eso es un plan de vivienda", ha recalcado.

Además, a juicio de Escobar "la ciudad está sin duda mucho mejor que hace tres años, recuperando ese principal activo que es la sensación de diálogo y convivencia que es fundamental". Algo, ha añadido, que se construye también desde los barrios, en los que ha apuntado 130 actuaciones.

Barrios, ha sumado, en los que se va a seguir actuando a partir de 2027, citando proyectos como una nueva glorieta entre Carmen Medrano y General Urrutia; que "mañana empezará a cederse superficie para ampliar Miguel Delibes"; la acera al campo de fútbol de Varea; la declaración como zona saturada del Casco Antiguo; la calle San Antón; la reurbanización de la calle Beatos Mena y Navarrete; o "la eliminación del tráfico rodado pesado en Avenida de Aragón hasta poder cumplir con la deuda de la pasarela de Los Lirios".

Y, para todo ello, se ha mostrado, "desde la radical moderación, desde el centro derecha" dispuesto a llegar a acuerdos, a aprobar mociones (señalando que, en estos años, se han aprobado 6 mociones al PR+), porque "no tengo ningún reparo ni complejo porque el pacto que asumo es con los logroñeses".