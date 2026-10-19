Antoñanzas (PR+) critica un discurso de "promesas incumplidas" y el "olvido" de las 104 VPO adjudicadas por promotoras

El concejal del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, escucha al alcalde en su intervención - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha criticado hoy que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha hecho, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, un discurso de "promesas incumplidas" con el "olvido" de las 104 VPO adjudicadas por promotoras.

"Los logroñeses hemos vuelto a ver lo que son las promesas incumplidas", ha dicho Antoñanzas en declaraciones a los medios de comunicación tras la intervención de Escobar, señalando "cuántas veces hemos escuchado en un mismo salón de plenos que iba a abrir la antigua comisaría de Villegas".

También se ha referido, en este sentido, a la apertura de Avenida de la Sierra; y ese proyecto de Logroño 2050 "que lleva", ha dicho, "tres años con él, pero que todavía no se ha materializado absolutamente en nada".

"Yo creo que ha utilizado todos sus clásicos en cuanto a promesas y parece que, ahora, va a solucionar esa bajada de impuestos que nos prometió del diez por ciento", ha clamado.

A este respecto le ha recordado que los tiene que bajar porque ya los ha "subido muchísimo". "Estamos viendo todas las familias que cada vez pagamos más y tenemos peores servicios en esta ciudad", ha espetado.

Antoñanzas también visto que le ha faltado "proyectos concretos" para los "barrios" con el objetivo de que "esta ciudad cada vez sea más igualitaria en cuanto a servicios y prestaciones".

"Y me ha sorprendido muchísimo", ha dicho en Vivienda, que no haya hecho referencia a las 104 viviendas de Viviendas de Protección Oficial adjudicadas por promotores.

"Se le ha olvidado ese detalle tan importante, quizás porque sabe que todavía faltan explicaciones a la ciudadanía logroñesa sobre cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido esa adjudicación", ha dicho.