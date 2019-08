APA Rioja señala que "hacen falta medidas drásticas" en el Día del Animal Abandonado

Publicado 17/08/2019 11:51:21 CET

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el Día Internacional del Animal Abandonado, la presidenta de la Protectora de Animales de La Rioja (APA), Carmen Faulín, ha considerado que "hacen falta medidas drásticas" con motivo del Día Internacional del Animal Abandonado, que se conmemora hoy.

En declaraciones a Europa Press, Faulín ha puesto como referencia Holanda, donde se consideró que la única forma de frenar la sobrepoblación canina callejera pasaba, entre otras medidas, por esterilizar. También, se incrementaron los impuestos a la compra, para promover la adopción.

"Hacen falta medidas que funcionen, drásticas", ha dicho Faulín al tiempo que ha destacado la cantidad de camadas que se encuentran las protectoras y poniendo, como ejemplo, que recientemente APA había sacado del Centro de Animales, "perrera", una perra con once cachorros.

Si se es "incapaz" de controlar las camadas no se podrá llegar al sacrificio cero, ha dicho, y, por eso, ha defendido el punto de la recién aprobada Ley de Protección Animal que obliga a la esterilización.

Además, ha visto "absurdo" que parte de los veterinarios se mostrara en contra cuando "ellos mismos están haciendo campañas de esterilización".

Ha creído que, "a veces, hay que tomar medidas que cuestan políticamente pero, en situaciones endémicas, como la del abandono, hay que tomar medidas que funcionen".

Ha señalado que desde APA Rioja no se quería una "ley adorno" y "si no tomas medidas no puedes dejar de sacrificar", con lo cual, hacía falta una "ley valiente".

En cuanto a cifras, ha dicho que "las oficiales de la perrera son irreales porque, desde que se empezó a cobrar por entregar animales, bajó en picado".

En este sentido, ha relatado cómo se habían encontrado un perro que oficialmente, según el registro de su chip, "llevaba dos años muerto".

En este sentido, ha recordado cómo la nueva ley pide un informe veterinario que certifique la muerte para dar de baja un animal, "para que no pueda hacerse por teléfono cuando quieran deshacerse de él".

APA Rioja, ha dicho, en la calle ve "el mismo número de animales". Pero, lo que sí ha avanzado es la "conciencia social" tanto de rechazo al maltrato, como de ver la adopción como la mejor opción, y que haya familias que comparten su vida con varios animales.

En este sentido, ha valorado el trabajo de las protectoras. "Quizás si la administración nos hubiese apoyado se hubiera multiplicado por diez", ha aseverado.

Ahora, ha puesto sus esperanzas en el nuevo Ayuntamiento de Logroño, considerando que la concejala responsable, Elizabeth Peltzer, es sensible y "viene del mundo de la educación" cuando, ésta, en el mundo animal, ha creído es fundamental.

A este respecto, ha destacado las campañas que desarrolla APA Rioja en los colegios.

DÍA INTERNACIONAL DEL ANIMAL ABANDONADO

La Asociación Protectora de Animales en La Rioja conmemora hoy el Día del Animal Abandonado con una encendida de velas al anochecer frente a su sede, dedicándola especialmente, como el año pasado, a las camadas que se encuentran en la calle (a partir de las 20,30).

Es una jornada de reflexión en la que todos los que lo deseen y en especial los niños pueden participar, compartiendo su experiencia al adoptar o apadrinar un animal abandonado, reflexionando en las causas del abandono y lo que supone, y con la esperanza de que el abandono y el maltrato terminen.

Habrá un micrófono abierto para todo aquel que quiera participar. Especialmente se invita a los mas pequeños de la casa para que participen de esta actividad y nos cuenten su experiencia como padrinos, adoptantes o voluntarios o nos traigan sus dibujos o redacciones.

Se encenderán velas por los animales anónimos que son abandonados y que mueren en la calle o en la perrera, de hambre, enfermos, atropellados.

Se encenderán velas con el nombre de los animales del Refugio y de los animales que cada uno ha salvado o adoptado. Este año en especial por las camada de cachorros que la gente abandona en una caja en la calle, o los tiran a un pozo, a un rio o a un contenedor de basura.

Este año, además, el refugio permanecerá abierto hasta las 10,30 de la noche para que los animales del refugio puedan estar acompañados de los padrinos.

Habrá un aperitivo con moscatel, horchata o batido de chocolate y postres caseros elaborados por los voluntarios con el fin de recaudar dinero para atender a más animales abandonados.

Por acuerdo de la International Society for Animal Rights (ISAR), organización que vela por los derechos de los animales en todo el mundo, desde 1991 el tercer sábado del mes de agosto se conmemora el Día Internacional del Animal Abandonado.

Se trata de una fecha que, de manera simbólica, busca generar conciencia de la responsabilidad que tiene el hombre en este fenómeno que es de alcance mundial, además de enfatizar que el abandono de los animales se ha convertido en un problema social.

La organización internacional llama a las diferentes organizaciones de todo el mundo a que se unan a su vigilia, en memoria de todos los animales que no tienen hogar.

APA Rioja ha señalado que se pretende hacer especial hincapié en la necesidad de la esterilización como una medida preventiva esencial para evitar la superpoblación de los refugios.

Ha recordado los miles de animales que son sacrificados en las perreras, con lo que la falta de control de natalidad y la compra en lugar de la adopción, implican una condena a muerte para muchos animales.

Es una jornada de reflexión sobre el maltrato y el abandono de animales y sus causas. La importancia de la educación y la concienciación en valores de no violencia, empatía, solidaridad con todos los seres vivos y con el planeta.