Aprobada una moción para la urbanización y apertura Avenida de la Sierra, con un voto a favor y la abstención del resto

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves la moción presentada por el Grupo Municipal Mixto para la urbanización y apertura al tráfico rodado y peatonal de Avenida de la Sierra a lo largo de 2019. Una moción que ha contado con el único voto a favor del PR+ y la abstención del resto de grupos.

El debate de la moción ha comenzado tras unas palabras de Miguel Rioja, representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos, quien ha expresado "el malestar" que sienten los vecinos de la zona "ante la nula resolución de esta situación" porque parece "muy difícil el desarrollo de un plan parcial de una zona perfectamente preparada para ello".

"Éste es un problema que viene de años, sin entrar a valorar cuántas viviendas se pueden hacer, nosotros solo decimos que se debe guardar el equilibrio constructivo de la zona" porque "mientras los planes parciales se han desarrollado en otros lugares, Ramblasque sigue paralizado y las consecuencias son claras porque donde debería haber viviendas, parques y zonas verdes... hoy solo luce un descampado".

El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, ha querido proponer una solución para Avenida de la Sierra para "desatascar la situación en la que se encuentran" y ha querido lanzar un mensaje a todos los logroñeses para que sepan que este Ayuntamiento "antepone los intereses de Logroño y logroñeses frente a los intereses particulares" porque "los derechos de una minoría no pueden bloquear el progreso de Logroño".

Por ello, Antoñanzas confiaba en un "acuerdo unánime" ante "una moción sensata para una situación que se prolonga desde hace trece años y no puede ser que se acabe la legislatura con este asunto sin resolver". Es necesario "actuar y dejar solventado este asunto con una propuesta seria, estudiada y viable".

Es, en palabras de Rubén Antoñanzas, "el último intento de firmar un convenio legal y con los avales técnicos suficientes, que sea realizable y bendecido por los técnicos".

Para ello, ha continuado, "propongo un plazo de cuatro meses para dar por finalizadas las negociaciones", con respecto al tipo de convenio "puede ser de gestión, expropiatorio, de cesión de terrenos... como sea, pero que se haga" porque "es importante que abramos las negociaciones a todo tipo de convenios" porque lo "único importante es abrir Avenida de la Sierra".

La moción ha contado con el turno en contra de Cambia Logroño. Su portavoz, Gonzalo Peña, ha querido plantear diferentes preguntas al "tener dudas en su voto" que, finalmente, se ha tornado en abstención. Por su parte, Julián San Martín (Cs) ha querido "hablar en positivo, unir barrios y ciudades y hacer este vial pero no estamos de acuerdo en cambiar la gestión de compensación por cooperación por el alto coste que supondría para el Ayuntamiento".

Por su parte, el PSOE ha lamentado que "nos encontremos en el día de la marmota con esta situación" y, aunque "entienden la posibilidad del PR+ lo único que podría arreglar esta situación es la negociación". El PP ha querido recordar al PR+ que "las posiciones no están flexibles y mientras no haya este paso el Ayuntamiento no puede avanzar en un compromiso de algo que no puede alcanzar".

MEJORA DOTACIONAL EN LA ZONA OESTE

El pleno ha continuado con el debate de una moción conjunta presentada por la oposición (PSOE, Ciudadanos, Cambia Logroño y Grupo Mixto) para optar a una mejora dotacional para Yagüe, Valdegastea y El Arco y ofrecer mejoras de conexión entre esos barrios.

La oposición ha defendido esta moción "para ser sensible a las peticiones de los vecinos". La moción ha sido presentada por los portavoces de los grupos quienes han pedido que "de forma urgente" se den las actuaciones urbanísticas necesarias para que se haga, al menos, una de las aceras de Avenida de Burgos, así como que se les otorguen "los equipamientos y servicios necesarios para esta zona oeste".

Desde la oposición exigen también "mejor gestión del transporte urbano" porque "esta zona de Logroño es la que más sufre carencias en servicios dotacionales, sanitarios y educativos así como en servicios públicos de calidad o en transporte público".

Por su parte, el Partido Popular ha lamentado el "oportunismo" de esta moción y ha pedido a la oposición que "no dé lecciones de pedagogía" porque "nosotros ya estamos trabajando en ello porque claro que se ha hablado con los barrios".

"Parece que los que no hablan con los vecinos de estos barrios sois vosotros porque si hubieran hablado con la presidenta de la Asociación de Valdegastea les hubiera dicho que se está tramitando una modificación de contrato de transporte urbano para mejorar la línea 5, por ejemplo".

"Tampoco han hablando con el presidente del ARCO y no les ha explicado los contactos que tenemos desde septiembre con el tema del autobús escolar y los trabajos que hemos hecho al respecto", les han recriminado desde el PP.

"Claro que se ha hablado con los barrios y lo seguimos haciendo", aseguran. "Nos hemos reunido, hemos hablado con todos". La zona oeste, ha continuado, "también es el Cortijo y también ahí estamos trabajando, con lo cual, los vecinos de la zona oeste pueden estar tranquilos porque vamos a seguir trabajando con ellos".

El pleno ha continuado con el debate de la moción presentada por el Grupo Municipal Cambia Logroño para el acondicionamiento y reapertura del yacimiento de Valbuena que ha contado con los votos a favor de todos los grupos, excepto del PP, al igual que los votos que ha obtenido la moción presentada para la aplicación de una moratoria a las empresas de alquiler de VEMP hasta su regulación.