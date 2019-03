Aprobada la modificación de la Ordenanza de Accesibilidad Universal de Logroño

Publicado 07/03/2019 18:16:54 CET

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con los votos de la grupos de la oposición - PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y PR+ -, una Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, defendida por la concejal María Marrodán, para la modificación de la Ordenanza de Accesibilidad Universal.

Antes de la votación, ha intervenido la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, que ha defendido el trabajo desarrollado en este ámbito por el Equipo de Gobierno, hasta el punto de señalar que Logroño "es la ciudad más accesible de España", ratificado "por los reconocimientos" recibidos por la capital riojana.

Además, ha indicado que el Gobierno municipal "nunca se ha apropiado del trabajo de muchas corporaciones en el ámbito de la discapacidad y la accesibilidad". En este punto, ha recordado que se ha trabajado "en un modelo conjunto con el Consejo de la Discapacidad" que "ahora quieren romper" con esta propuesta.

De hecho, Gamarra ha asegurado que si el Consejo acuerda modificar la Ordenanza "yo seré la primera en traer que se modifique".

Antes, en su intervención la edil socialista ha reconocido que la Ordenanza "es buena" pero ha destacado que hay una "falta de compromiso" del Equipo de Gobierno Local respecto a estas políticas de accesibilidad universal y, por ello ha planteado, para "paliar carencias", reforzar el Consejo municipal de la Discapacidad.

Marrodán ha señalado que, por parte municipal, "se hacen cosas, pero aisladas, sin verdadero compromiso con las políticas de accesibilidad", un aspecto que, para el PSOE, "es fundamental para hacer una ciudad más humana, una ciudad a medida de las personas y en la que nadie tenga ningún problema en vivir el día a día".

La concejal ha indicado que la propuesta cuenta "con un triple objetivo": en primer lugar, "reforzar los medios humanos dedicados al cumplimiento de la normativa"; "dotar de mayor capacidad en el seguimiento y evaluación de la ordenanza a las personas con discapacidad y a las entidades sociales que representan sus intereses"; y "garantizar los medios económicos suficientes y finalistas" para aplicar la norma.

En la replica, el portavoz del Grupo Municipal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha reconocido "muchas fortalezas" en la iniciativa del PSOE, al tiempo que ha coincidido con el planteamiento socialista con que hay cuestiones "sencillas" que no se llevan a cabo, algo que el líder regionalista ha achacado "a la descoordinación" del Equipo de Gobierno municipal.

El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Antonio Fuertes, ha recordado que el tema de la accesibilidad es asunto "muy trillado" en el pleno del Ayuntamiento. No obstante, ha valorado que se haya traído esta proposición, así como ha coincidido con el diagnóstico del PSOE con que la Ordenanza "es buena", pero, ha añadido que el Gobierno municipal "no ha estado a la altura a la hora de desarrollarla", ya que "se ha quedado en papel mojado".

La concejal del Grupo Municipal de 'Cambia Logroño', Nieves Solana, ha tildado de "muy apropiada" la propuesta, de cara a que aquello que "está solamente escrito" en una Ordenanza "funcionen mejor". En este punto, ha puesto como ejemplo la mala situación, en materia de accesibilidad, en la que se encuentra el Casco Antiguo, sobre todo en la calle Mayor.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Francisco Iglesias, ha acusado a los grupos de la oposición de haber realizado un "ejercicio de demagogia importante", puesto que dicen que la Ordenanza "es buena pero no se cumple", y ha reclamado conocer "qué es lo que no se cumple".

En este sentido, ha apuntado que "de no cumplirse", los colectivos de la discapacidad "hubieran puesto el grito en el cielo", algo que "no ha ocurrido". No obstante, ha indicado que la norma "es de 2015 y por tanto quedan cosas que mejorar, aunque se ha hecho mucho", trabajando de "forma tenaz y ordenada".

Al término del debate, ha tomado la palabra la concejal de Familia, Paloma Corres, que ha puesto en valor las acciones en esta materia llevadas a cabo por el Equipo de Gobierno, tanto en la accesibilidad cognitiva, como para la página web o para poner un servicio de atención a personas sordas.

Finalmente, ha acusado a la oposición de "romper el consenso" que siempre existía en asuntos relativos a la discapacidad.

DECLARACIÓN DÍA DE LA MUJER 2019

No obstante, la sesión plenaria se ha iniciado con la lectura de la Declaración Institucional, acordada por todos los Grupos Municipales, con motivo de la celebración del 8 de marzo, 'Día Internacional de la Mujer 2019'. En la misma, entre otras exigencias, se reclama un futuro "sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidad".

También se reconoce "la valentía" de las 103 alcaldesas de 1979, que "abrieron el camino del cambio y que contribuyeron a crear referentes para todas las mujeres que hoy asumen puestos de decisión en tantas Corporaciones Locales".

Además, reafirman su "compromiso" con la ciudadanía y con sus necesidades, con "la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de igualdad real y efectiva".

Finalmente, entre otras cuestiones, reconocen la "importancia de continuar trabajando en la erradicación de las actitudes y comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad".