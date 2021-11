Aprobados 301.000 euros para convertir quioscos y cabinas telefónicas de Logroño en espacios publicitarios digitales

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño dispondrá de una red de cartelería digital en quioscos y cabinas para promocionar el comercio local. El Ayuntamiento de la capital riojana, en una sesión este lunes en pleno extraordinario, ha aprobado un suplemento de crédito por importe de 301.000 euros para poner en marcha este proyecto.

En total, se sustituirán ocho quioscos de prensa y 20 cabinas telefónicas por tótems electrónicos, que serán soportes publicitarios digitales para dar visibilidad y un nuevo impulso al comercio minorista de la ciudad.

A juicio de Esmeralda Campos, concejala de Comercio, "es un paso más para apoyar al comercio local". El Ayuntamiento de Logroño ha presentado un proyecto de Zonas Turísticas Comerciales para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia.

Consiste "en la introducción de mejoras en las zonas comerciales más turísticas de Logroño con la finalidad de impulsar la competitividad y la modernización del sector comercial minorista de la ciudad, referente en el norte de España por su oferta comercial consolidada y de calidad muy vinculada al turismo".

El objetivo de esta iniciativa "es proporcionar al comercio local una plataforma publicitaria con soportes para cartelería y señalética digital, generando espacios para la publicidad de sus iniciativas y ofertas, a la par que se da una nueva utilidad a elementos de mobiliario urbano actualmente en desuso o en mal estado".

"Esta instalación servirá también para ampliar y mejorar la red WiFi municipal, dando un mejor servicio a ciudadanos y visitantes, y posibilitar la inclusión de sensores y otros dispositivos de monitorización del espacio urbano que sirvan de punto de partida para futuros proyectos tecnológicos de innovación y promoción de la actividad comercial", ha explicado la concejala Campos.

Si se aprueba el proyecto completo "se abordará la recuperación, equipación y adecuación funcional de 58 quioscos de prensa y cabinas telefónicas que conformarán la red de señalética digital para albergar pantallas e infraestructuras de telecomunicación". Ambos elementos "se ubican en puntos de gran afluencia de personas, lo que los hace ideales para este propósito".

El acuerdo se ha adoptado con los votos a favor de los concejales no adscritos -Javier Garijo y Marisa Bermejo- y de los Grupos de PR+, UP y PSOE, y en contra de Cs y PP.

En su argumentación por el 'no', la edil 'naranja' Rocío Fernández ha criticado que, pese a calificar la iniciativa como "interesante", "no me cuadran las cuentas" con respecto a la licitación original, además de considerar que "700.000 euros en paneles y señalética parecen excesivos".

Por parte del PP, la concejala Patricia Lapeña ha destacado que los 301.000 euros aprobados hoy se sacan de la partida destinada para la mejora del servicio del crematorio municipal, algo que ha señalado como "un error", a lo que ha sumado la "falta de transparencia" y la "mala gestión" de este expediente "que los comerciantes no han pedido". "No les suban la luz o el gas, y den alicientes para que ir a comprar al centro no sea más caro que ir a un centro comercial", ha subrayado.

EL PROYECTO.

El proyecto presentado cuenta con un presupuesto total de 2,1 millones de euros, de los que 700.000 euros serán financiados por el Ayuntamiento. Este es el destino del importe objeto de este expediente de 301.000 euros.

De este modo, "se dotará al comercio local de Logroño de una nueva herramienta para la promoción de sus negocios y productos en espacios públicos de gran afluencia de personas, incentivando su participación mediante la reducción de la inversión necesaria y una asesoría especializada para la generación e inclusión de contenidos, a la par que se da una nueva utilidad a elementos de mobiliario urbano actualmente en desuso o en mal estado", ha apuntado la concejala Campos.

Este proyecto pretende "ser un punto de partida para la inclusión de las nuevas tecnologías en el sector del comercio minorista logroñés, en transición permanente ya que la competencia para atraer al público a los establecimientos requiere de constante innovación, y fidelizar al cliente omnicanal".

"Así, esperamos que esta experiencia inspire y aliente a los comerciantes para poner en marcha nuevas iniciativas tecnológicas que mejoren su competitividad", ha señalado Esmeralda Campos.

Esta red de cartelería y señalética digital se ubicará, inicialmente, en diferentes puntos del centro comercial de la ciudad de gran afluencia de personas y con varios núcleos comerciales cercanos entre sí, entre los que el consumidor puede desplazarse cómodamente a pie.

Los ocho quioscos con los que se iniciará este proyecto, que se pondrá en marcha a lo largo del segundo trimestre del año, son los que actualmente están en funcionamiento.

En cuanto a las cabinas telefónicas, actualmente Logroño cuenta con 49, de las que 20 serán reconvertidas en una primera fase, aprovechando sus soportes e infraestructura de telecomunicaciones para instalar tótems con pantallas digitales para proyectar los espacios comerciales, turísticos y culturales.