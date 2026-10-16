ARAG-ASAJA celebra 45 años de compromiso con agricultores y ganaderos de La Rioja - ARAG-ASAJA

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA celebra este año su 45 aniversario, cuatro décadas y media de trabajo junto a los agricultores y ganaderos de La Rioja, defendiendo sus intereses, ofreciendo servicios y asesoramiento profesional y contribuyendo al desarrollo y la modernización del sector agrario regional.

Bajo el lema '45 años celebrando, que no es poco', la organización ha organizado un acto conmemorativo en sus instalaciones de Tricio, al que han asistido cerca de 500 personas.

De esta manera, ARAG-ASAJA, ha querido poner en valor una trayectoria marcada por la evolución del campo riojano, los cambios en los diferentes cultivos y la aparición de nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales. Una historia, la de esta organización, que ha avanzado de la mano de sus socios y socias, y que mantiene intacto su objetivo principal: defender a profesionales del sector, mejorar la rentabilidad de sus explotaciones y garantizar el futuro de la actividad agraria en La Rioja.

Desde sus comienzos, ARAG-ASAJA ha crecido hasta convertirse en la organización agraria más importante en la comunidad autónoma, con una amplia base social, representando a 5.098 agricultores y ganaderos, de los cuales casi 3.000 son socios. Además se ha convertido en la organización con mayor representatividad en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja gracias a sus cuatro vocales.

Los actos conmemorativos han comenzado pasadas las once de la mañana con el acto de homenajes a personalidades relevantes de la organización y que han marcado un antes y después en ARAG-ASAJA.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Medio Rural, Noemí Manzanos; y el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, han participado en estos reconocimientos que han recibido José Antonio Torrecilla, ex secretario general de ARAG-ASAJA, el ganadero y miembro de la Junta Directiva de ARAG-ASAJA, Miguel Ángel Fernández, y el abogado de despacho jurídico SEAIN, Jesús Ureta.

De manera póstuma, han sido reconocidos el agricultor y miembro de la Junta Directiva, Félix Ángel Ruiz, el también agricultor Prudencio Larrea y el técnico de la oficina de Casalarreina, Juan Luis Gadea.

Posteriormente ha intervenido Eduardo Pérez, presidente de ARAG-ASAJA, que ha destacado la importancia de reivindicar el orgullo agrario, el orgullo de pertenecer a una organización pionera en la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos.

"Durante estos 45 años, ARAG-ASAJA ha crecido en servicios, en capacidad de asesoramiento y en presencia en el territorio con una red de 11 sedes y más de 50 empleados que nos permite estar cerca de los profesionales agrarios. Por que nuestra razón de ser ha sido siempre la misma: escuchar al campo, defender sus intereses y acompañarlo en sus dificultades", ha señalado Pérez Hoces.

"Hoy, uno de los grandes retos está en el viñedo, fundamental para La Rioja. Desde ARAG-ASAJA seguiremos defendiendo medidas que permitan que producir uva y elaborar vino vuelva a ser rentable. Porque sin viticultores no hay Rioja", ha destacado.

"EL VINO NO SE PUEDE PENALIZAR"

Por su parte, Pedro Barato, presidente de ASAJA Nacional, se ha referido a la situación de los viticultores de Rioja, "no cabe en mi cabeza La Rioja sin vino, sería un desastre. El vino no se puede penalizar".

"El exceso de burocracia afecta muy negativamente al sector agrario y, sumado a la situación geopolítica mundial nos está llevando a costes de producción muy elevado así que toca buscar mercados", ha asegurado Barato "por eso toca manifestarnos el próximo 28 de octubre, para reivindicar que no se puede pedir al campo más sacrificios cuando lo que reciben los agricultores y ganaderos es cada vez menos".

CELEBRANDO SER AGRICULTOR, QUE NO ES POCO

Más allá de los actos institucionales, ARAG-ASAJA ha querido que la jornada de hoy tenga también un aspecto más festivo.

Los asistentes han podido disfrutar de una cata de vino '45 cosechas' de la mano de 15 bodegas vinculadas a ARAG-ASAJA, además de una degustación de preñados y pimientos de Tricio.

Música, hinchables para los más pequeños de la casa darán paso a la comida popular. Posteriormente, comenzarán diversos juegos y concursos, todo ellos relacionados con tradiciones rurales y agrarias.