Arraiz ve un "avance" las 18 medidas anunciadas por Planas pero asegura que se seguirá "negociando"

Agricultores frente a la Delegación del Gobierno - JOSÉ SÁNCHEZ/EUROPA PRESS

Considera "no responsable" afirmar que La Rioja puede recibir 10 millones para la vendimia en verde

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha calificado hoy las dieciocho medidas que el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció tras reunirse con las organizaciones agrarias como un "avance importante" pero ha asegurado que se seguirá "negociando y trabajando".

Arraiz ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha referido a las "complicadas negociaciones" que se están desarrollando con el sector agrario que, en cualquier caso, persiguen, ha dicho, las "soluciones más adecuadas". "Las negociaciones son largas y tediosas", ha señalado.

La rueda de prensa de la delegada del Gobierno ha coincidido con una concentración (no comunicada) de un grupo de agricultores en el Paseo del Espolón.

Ésta ha vivido un momento tenso cuando, uno de ellos, ha registrado una petición para reunirse con Arraiz y ha querido permanecer dentro. Los policías le han pedido que saliera a la calle y él les ha increpado.

"Se seguirá negociando. Probablemente esto vaya más a largo plazo, pero, desde luego, no se va a poner frente tampoco a esas negociaciones", ha dicho Arraiz. No obstante, ha señalado, una vez más, que los "interlocutores" son las organizaciones agrarias.

La delegada también ha incidido en la necesaria "colaboración" entre administraciones y ha señalado cómo "los gobiernos autonómicos tienen mucho que decir y que hacer".

A este respecto se ha referido, preguntada por los periodistas, al hecho de que la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, haya manifestado su intención de que esta comunidad vaya a recibir diez millones de euros para la vendimia en verde.

Arraiz ha indicado que, en la anterior convocatoria, hubo una ayuda total de las solicitadas concedidas de 3,7 millones de euros, por lo que ha entendido que, para hablar de diez millones de euros, Manzanos tendrá que "presupuestar y tener presente, con alguna referencia, lo que puede ser necesario".

"A mí, los diez millones que plantea la consejera me parece que no se ajustan a los datos", ha dicho aunque ha añadido que, si hubiera "receptividad" el Gobierno central "podría ir a más". En cualquier caso ha visto que las afirmaciones de Manzanos "pueden no ser responsables, sino más bien un venirse arriba".

Preguntada por las líneas rojas que se han podido cruzar con las concentraciones, Arraiz ha dicho que no debe tomarse como una amenaza, pero "lo que está mal hecho tiene que tener consecuencias, como para cualquier ciudadano" y nadie va "aparcando el coche en medio de la Gran Vía y se va a cenar".

En cuanto a la pancarta instalada en La Roselada de El Espolón en la que se lee 'La perra de Sánchez no nos intimidará, somos lobos' la ha visto "de mal gusto" y ha considerado que define a quien la coloca. No obstante, ha recalcado que su papel como delegada del Gobierno es hacer que se cumpla la Ley de Seguridad Ciudadana.

HASTA 18 MEDIDAS

Arraiz ha apuntado las dieciocho medidas de Planas "que ofrecen soluciones" y que están, ha dicho, "en línea con los objetivos del Ejecutivo de España de procurar la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agraria y el futuro del medio rural".

Entre otras, ha citado las propuestas de simplificación de la Política Agraria Común (PAC) o las medidas propuestas por el Gobierno a las organizaciones agrarias para una mejora en la aplicación de la Ley de la Cadena.

Una normativa, ha dicho, que es pionera en Europa y que facilita una mayor transparencia en la formación de precios, un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena y la protección del más débil al garantizar una retribución justa a los productores primarios que repercuta obligatoriamente los costes de producción.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha puesto en valor esta Ley de la Cadena Alimentaria, que "a pesar de no ser apoyada por PP y VOX, se ha visto su utilidad y ha logrado incrementar los precios en origen del conjunto de los sectores agrarios y ganaderos".

Por ejemplo, de enero del 2022 a diciembre de 2023, descontada la inflación, ha dicho, han aumentado los precios en origen, como, por ejemplo, el de la leche que ha pasado de 36 céntimos de euro/litro a 56 céntimos de euro/litro, "el nivel máximo de pago de la Unión Europea".

No obstante, la delegada ha explicado que es necesario ir más allá y por ello, el Gobierno de España va a crear la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, que contará con más medios y efectivos, para poner al día los planes de inspección y para reforzar la colaboración con las comunidades autónomas en materia de inspección.

Asimismo, ha recordado que en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el lunes, 26 de febrero, el Gobierno de España volverá a defender que se establezcan 'cláusulas espejo' en los acuerdos comerciales con terceros países para exigir que los alimentos importados reúnan las mismas condiciones que se exigen a los producidos dentro de la Unión Europea. Otra de las reivindicaciones planteadas es la que hace referencia al cuaderno digital, cuya aplicación será voluntaria.