Arranca la 9ª edición de 'Mujeres en el Arte' en La Rioja que se celebra bajo el título 'Revisitadas'

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este año tendrá lugar la 9ª edición del festival 'Mujeres en el Arte' de La Rioja que desarrollará su agenda cultural durante el mes de marzo, aunque las exposiciones se prolongarán durante todo el mes de abril. El Premio Mujeres en el Arte en La Rioja se dará a conocer en la clausura del Festival como acto de cierre.

Durante siglos, los diferentes ámbitos artísticos han omitido de su relato a las mujeres. Solo en los últimos años, se han empezado a realizar trabajos de investigación y publicaciones que tratan de recuperar y revisitar a todas las artistas cuyos trabajos y trayectorias nos han resultado desconocidas.

Por ese motivo, Mujeres en el Arte en La Rioja cree necesario dar a conocer a estas mujeres y crear un discurso propio en torno a ellas. "Saldar esta deuda, consiste no solo en la visibilización de estas mujeres desconocidas -cuyo nombre no aparece en programaciones, exposiciones o libros de historia- si no en, más allá de añadir un listado de nombres femeninos, generar una reescritura de los discursos ya existentes, en los que estas artistas se insertan".

Además, "es imprescindible la revisión del trabajo de muchas mujeres que, no estando exactamente omitidas del discurso, han quedado relegadas a un plano secundario, innegablemente subordinado a las políticas y jerarquías tradicionalmente arraigadas en la sociedad".

Desde Mujeres en el Arte en La Rioja "queremos colaborar en el conocimiento, difusión, recuperación y revisión de mujeres artistas, de su obra y de sus aportaciones a la sociedad". Para ello, "en esta novena edición del Festival, damos voz a mujeres que están trabajando en esta línea, para que puedan compartir con nuestro público sus reflexiones y sus trabajos de investigación en torno a esta problemática".

Además, desde el propio Festival, "revisitamos a mujeres artistas que han permanecido en un segundo plano hasta hace poco tiempo, mostrando su trabajo y contribuyendo a crear nuevos referentes femeninos en las distintas disciplinas del ámbito artístico".

Mujeres en el Arte en La Rioja es una iniciativa cuyo propósito es difundir el papel de la mujer dentro de todas y cada una de las disciplinas del campo de la creación artística -literatura, arquitectura, fotografía, pintura, cerámica, grabado, cine etc.- además de poner la máxima atención en los distintos ámbitos en los que trabajan las protagonistas: creación, interpretación, investigación, docencia o dirección.

En esta novena edición, el Festival desarrollará su agenda cultural durante el mes de marzo, aunque las exposiciones se prolongarán durante todo el mes de abril. Este año el Premio Mujeres en el Arte en La Rioja, se dará a conocer en la clausura del Festival, como acto de cierre.

La programación se lleva a cabo gracias a la participación de instituciones, organizaciones, fundaciones, centros educativos, bibliotecas, asociaciones, museos, salas de exposiciones y de conciertos, empresas culturales y librerías, a las que se invita a unirse a este evento reivindicativo, para que con su presencia apoyen esta llamada de atención a la sociedad sobre el problema de desigualdad existente entre hombres y mujeres.

En línea con la dirección que tomó el año pasado, el Festival ha reducido el número de actividades incluidas en la programación, buscando impulsar la creación de discursos relacionados sobre un mismo tema, que se apoyen y completen entre sí, creando una visión global y potente sobre una idea que permita alcanzar una reflexión más profunda y servir como punto de partida hacia nuevas conclusiones y soluciones.

La reunión de todas estas actividades en un programa común es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja.

ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN ESTA EDICIÓN:

Ayuntamiento de Logroño

Gobierno de La Rioja

Ayuntamiento de Navarrete

Ministerio de Igualdad

Pacto de Estado contra la violencia de género

Fundación Caja Rioja

Museo Würth La Rioja

Escuela Superior de Diseño de La Rioja

Biblioteca Rafael Azcona

Filmoteca de La Rioja

Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja

Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja

Instituto Cultural Rumano

The Union of Romanian Architects

Concéntrico Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño

Librería Cerezo

Pigmento Espacio Creativo

Stereo Rock & Roll Bar