La Asamblea de UDP La Rioja otorga un nuevo mandato de cuatro años para su presidente Saturnino Álvarez Bacaicoa

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP) La Rioja ha celebrado su Asamblea General Ordinaria -tras el parón de 2021- con la aprobación, en primer lugar, del acta del año 2020, así como los presupuestos del año pasado y los de este 2022. Además, Saturnino Álvarez volverá a ser presidente.

El presidente de la UDP recordó que poco días después de la última Asamblea que pudieron celebrar a primeros del 2020, "cayó sobre nosotros la tremenda pandemia de la COVID-19 que tantos quebraderos de cabeza nos está ocasionando tanto a nivel personal como a nivel colectivo y por supuesto en lo que concierne a nuestra Asociación".

Además recordó que el colectivo de las Personas Mayores "había sido el más afectado por esta pandemia", y que en las primeras oleadas "nos dejaron un buen número de personas tanto en residencias de mayores como fuera de ellas pasando sus últimos días en la más dura soledad, sin la compañía de familia y amigos, mitigada por la admirable labor del personal sanitario de los hospitales".

Por ello, indicó, que no ha sido fácil gestionar el día a día de la Asociación durante estos dos años, cargados de confinamientos, de restricciones que impidieron el normal desenvolvimiento de la Asociación, suspendiendo muchas de las labores del voluntariado ante la imposibilidad de seguir con las visitas a los usuarios de forma presencial y cambiándolas con el seguimiento semanal vía telefónica.

A ello sumó el cierre del Centro de Ocio hasta los últimos meses del 2020 y los viajes que se habían programado tuvieron que anularse, salvo el primero, teniendo que devolver los anticipos que habían ingresado los socios para la reserva de dichos viajes. Saturnino Álvarez, no obstante, indicó que durante el 2020 pudo asistir a reuniones virtuales, convocadas por el Consejo Estatal, el Consejo Municipal de Personas Mayores, el Consejo Social y las Juntas de Distrito.

"En el 2021 -indicó el presidente de la UDP en la Asamblea- se volvieron a programar viajes y actividades a pesar de que el panorama sanitario no parecía dar respiro", citando los de un día a las playas, tres de los cuatro viajes largos y cuatro turnos de estancia en Benidorm, "y se han llevado a cabo distintas actividades en las que nuestra Asociación está implicada en apoyo al envejecimiento activo y saludable, la lucha contra la soledad no deseada, la ruptura de la brecha digital y en todo lo referente al bienestar de nuestros asociados y de todas las Personas Mayores de La Rioja".

De hecho, esta Asociación está colaborando con el Ayuntamiento de Logroño en el Proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores o con la Consejería de Servicios Sociales y el Canal Senior para realizar cursos y talleres a través de una plataforma digital para la lucha contra la soledad no deseada con temáticas como música, deporte, cultura y nuevas tecnologías contando con el apoyo de los Centros de Participación de toda La Rioja.

Remarcó las dificultades para que el voluntariado pudiera seguir haciendo su labor con seguridad y en este apartado señaló que se pudieron hacer "dos turnos del programa CuidaRelax que supone dar un apoyo a las familias de grandes dependientes dándoles un respiro durante un fin de semana en el Balneario de Arnedillo", incidiendo que "esta actividad está subvencionada con el 0,7 % que se pone en la Declaración de la Renta para fines sociales, por lo que es importante marcar esta casilla al hacer la declaración".

Cara a lo que la UDP La Rioja tiene planificado, Saturnino Álvarez, señaló que "si la pandemia nos lo permite, se han vuelto a programar un buen número de viajes así como actividades y talleres que venimos desarrollando: CuidaRelax, Centro de Ocio, Formación... al tiempo de seguir luchando, como lo venimos haciendo desde hace 2 años, ante la banca, las Administraciones Publicas y entidades privadas, para que presten una atención indispensable para personas que por su edad o características personales no pueden utilizar los sistemas digitales para realizar sus gestiones, por lo que la UDP impartirá formación necesaria a cualquier persona mayor que lo necesite, intensificando los esfuerzos para tratar de reducir la brecha digital, sean socios o no de la UDP".

A propuesta de la Directiva se aprobó por unanimidad la actualización de las cuotas de los asociados que permanecían inalterables desde hace más de 10 años.

Como último punto, los socios que estuvieron presentes a esta Asamblea aprobaron la nueva Junta Directiva que sigue presidiendo Saturnino Álvarez Bacaicoa prologando su mandato cuatro años más, después de 9 años de presidir esta Asociación que representa a 12.000 personas mayores en La Rioja. La Junta Directiva está integrada también por Norberto Martínez Chiavetta como vicepresidente; Santiago Santo Domingo Tudanca, como secretario; Antonio Díez Aranzubía como tesorero y tres vocales: Luis Ignacio Delgado Aguirrebeña, Alfredo Redondo Galilea e Isabel Belinda Ruiz Eguíluz.

El presidente es consciente, y así lo indicó a la Asamblea, que "mis compañeros de Directiva y muchas personas más, conocían mi intención de dejar la presidencia de UDP después de nueve años, en mi opinión bastante intensos, que he dedicado a UDP tanto en La Rioja como a nivel nacional. Ante la falta de candidatos, traté, por todos los medios de convencer a algunos miembros de la Directiva para que asumiesen la presidencia, pero nadie quiso dar el paso adelante".

Mantiene Saturnino Álvarez y así lo expresó en la Asamblea, que lo bueno para este tipo de asociaciones es que los mandatos no se alarguen demasiado, y que como mucho no abarquen más de dos legislaturas, por lo que "es necesario que gente más joven y con más ilusión e iniciativas mantenga el rumbo de esta asociación y siga trabajando por y para las personas mayores de La Rioja", por lo que espera que antes de finalizar "este mandato para el que me habéis elegido, encontremos la persona que quiera asumir este cargo".

Finalizó la Asamblea el presidente animando a los socios a sumarse al colectivo de voluntarios que tanta y tan buena labor viene desarrollando, tanto en las visitas a personas que necesitan acompañamiento como en el resto de actividades que se desarrollan en la Asociación.