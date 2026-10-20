'Las Asambleístas' De Aristófanes, Mañana En La VI Muestra De Teatro Universitario G-9 De La Mano De TECU - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Teatro Crítico Universal (TECU) de la Universidad de La Rioja representa mañana, miércoles 21 de octubre, la obra 'Las asambleístas', de Aristófanes, en la VI Muestra de Teatro Universitario del Grupo 9 de Universidades G-9).

La función tiene lugar a las 12 horas en el Pabellón Universitario del Campus de Álava de la Universidad del País Vasco (EHU) en Vitoria.

'Las asambleístas' -o 'La asamblea de mujeres'- es una comedia del teatro griego clásico. Escrita por Aristófanes en el 392 a.C, parte del mundo al revés (en este caso, las mujeres en la asamblea imponiendo un nuevo sistema de gobierno) y del disfraz (se disfrazan de hombres para legitimar su acceso y participación en dicha asamblea, los cuales, como mujeres, tienen absolutamente prohibidos).

GRUPO TECU.

El Grupo de Teatro Crítico Universal (TECU) de la Universidad de la Rioja está formado, principalmente, por estudiantes de varias titulaciones. Nació en 2010 con motivo de la demanda universitaria de una asociación estudiantil que difundiera la cultura teatral en general y el arte dramático en particular.

Desde sus inicios, han realizado diversos montajes clásicos, entre otros Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura; Las asambleístas, de Aristófanes; El castigo sin venganza de Lope de vega y El pelo de la dehesa o Todo es farsa en este mundo, de Manuel Bretón de los Herreros.

Además, han realizado otros montajes como La espera, Cautivas, Verba volant, El requibro Scripta Manent o Ronda.

Entre otros galardones, Grupo TECU ha obtenido el Premio Cúpula Compañía Invitada del Festival de Escuelas de Teatro de Bilbao (FETABI) en 2017; el Premio del Público del II Festival de Teatro Universitario 'Mutis por el Foro' de Pamplona en 2015; los premios a la mejor obra, mejor actriz principal y mejor actor de reparto en el X Festival MUTIS 2019; el I Premio del Miniteatro del Festival de Teatro Universitario en Cuarentena (2020); el Premio 'Bufón Negro' (2021) del Festival MUTIS de Barcelona; y los premios al mejor actor protagonista y de reparto del Festival MUTIS 2023.