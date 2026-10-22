La asociación 'Tiene tela' muestra sus trabajos de patchwork en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra muestra hasta el 4 de noviembre una exposición que recoge los trabajos de patchwork de las alumnas de la asociación Tiene Tela de la localidad riojabajeña.

Se trata de la edición 13 de una muestra que incluye las laboriosas piezas que han elaborado durante el curso 2026 las alumnas que acuden a las clases de la asociación.

En la muestra se incluyen cojines, costureros, caminos de mesa, fundas de ordenador y tablets, mantas y elementos de patchwork, una variedad de trabajos realizados con mucha dedicación y tiempo.

La muestra puede visitarse hasta el 4 de noviembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.