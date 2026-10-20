Autorizados 10,75 millones para financiar los servicios sociales de primer nivel de Logroño en 2026 y 2027

Archivo - Servicio de Ayuda a Domicilio. - CÍRCULO EMPRESARIAL DE CUIDADOS A PERSONAS

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, y el Ayuntamiento de Logroño para la financiación conjunta de programas e inversiones de la Red Básica del Primer Nivel del Sistema de Servicios Sociales. Asimismo, ha autorizado un gasto de 10.747.792,50 euros, en concepto de subvención directa a favor del Consistorio logroñés.

La aportación autonómica se distribuye en dos anualidades, con 5.373.896,25 euros para 2026 y otros 5.373.896,25 euros para 2027. El convenio establece su vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027 y regula la colaboración entre ambas administraciones para la prestación de servicios sociales de primer nivel en el municipio.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha explicado que la mayor parte de la aportación autonómica se destina a las atenciones directas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia, con una financiación máxima de 4.500.006,25 euros anuales. Esta cantidad representa el 50 % del coste estimado del servicio, para el que se prevé la prestación de 439.025 horas durante 2026.

En el ámbito de la atención a menores y familias, el convenio contempla una aportación anual de 221.290 euros para programas de intervención socioeducativa con menores, equivalente al 50 % del coste previsto.

Asimismo, se destinan 97.600 euros anuales a programas de conciliación familiar durante los periodos no lectivos y 65.000 euros a ayudas para periodos vacacionales y no lectivos. Ambas actuaciones están vinculadas a la atención de situaciones de pobreza infantil y cuentan con financiación íntegra de la Comunidad Autónoma.

En materia de prestaciones económicas, el acuerdo incluye 340.000 euros anuales para ayudas de emergencia social, que representan el 50 % del coste previsto; 90.000 euros para ayudas destinadas al suministro energético y 60.000 euros para ayudas de emergencia dirigidas a familias con menores de tres años, conocidas como cheque infantil. Estas dos últimas prestaciones cuentan con financiación autonómica del 100 %.

Las cuantías previstas para los distintos programas se mantienen durante las dos anualidades de vigencia del convenio, conforme a la distribución económica recogida en su anexo.

LA GESTIÓN CORRESPONDERÁ AL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

La gestión y ejecución de los programas corresponderá al Ayuntamiento de Logroño, mientras que la Consejería de Salud y Políticas Sociales participará en su financiación y realizará las correspondientes tareas de seguimiento, supervisión y evaluación.

El convenio prevé, además, la posibilidad de actualizar los programas e inversiones durante su periodo de vigencia mediante resolución de la consejera de Salud y Políticas Sociales, de acuerdo con las necesidades y las disponibilidades presupuestarias correspondientes.