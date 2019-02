Álvarez (UGT) dice que un adelanto electoral "no aporta nada positivo" y llama a la responsabilidad a los partidos

Actualizado 11/02/2019 20:01:15 CET

LOGROÑO, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que un adelanto de las elecciones generales, que está mañana se apuntaba ante el temor del Ejecutivo central de no sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, "no aporta nada positivo". "Lo que queremos - ha afirmado- es que el Gobierno desmonte las reformas del Partido Popular".

"Los partidos políticos tienen que ser conscientes, y responder a las necesidades de la sociedad", ha recordado el líder sindical. Por ello "hago un llamamiento a las fuerzas políticas, sobre todo, a las que han llevado a Pedro Sánchez al Gobierno, a que den un paso adelante, y no solo se quede en un cambio de presidente, sino que haya un cambio de políticas" porque "nadie discute que los presupuestos avanzan desde las perspectivas de las políticas sociales".

Álvarez ha realizado estas manifestaciones, acompañado de la vicesecretaria general, Cristina Antoñanzas, y del secretario general del sindicato en La Rioja, Jesús Izquierdo, antes de participar en la Asamblea de Delegados de UGT celebrada en Logroño.

No obstante, el líder de UGT ha señalado que "hay tiempo todavía suficiente para que todo el mundo reflexione" y salgan adelante los presupuestos, porque "son necesarios para Barcelona, para Logroño, para Murcia y en Madrid, ya que hay mucha gente que lo está esperando".

Álvarez ha asegurado que "la bandera no puede ser una excusa para no hablar del problema número uno de este país, que es el reparto de la riqueza". "Un país no se hace a partir de las banderas, se hace a partir de los derechos", ha añadido, para a continuación, indicar que "quiero vivir en un país que esté orgulloso porque tiene un sistema educativo que cubra las necesidades de la gente, que tiene un sistema de salud que sirve para atender a mis conciudadanos, o que tiene un sistema de protección que atiende a las personas o un sistema de vida que reparte de manera justa la riqueza que se genera en un país".

Ha señalado que "los que quieren adelantar las elecciones, no quieren hablar de esto, y solo hablan de banderas y de la unidad de España", que ha asegurado "no está en riesgo".

PUBLICAR EN EL BOE

Por otra parte, el secretario general de UGT ha señalado que la asamblea de está tarde busca movilizar para lograr superar la política que se hace en España "que se habla mucho, y no se hace nada". Es momento, ha indicado que muchas cuestiones "pasen a publicarse en el Boletín Oficial del Estado".

En este punto, ha señalado que "hay que derogar la reforma de las pensiones de 2013 de Mariano Rajoy" y "llegar a un acuerdo que garantice el futuro de las pensiones, porque lejos de lo que se dice, en España gastamos poco en ellas, porque destinamos una tercera parte de lo que gasta Francia o que gasta Italia". "No vamos a negociar nada en materia de pensiones si no se vuelve al punto de partida, que es el acuerdo de 2011", ha advertido.

Álvarez también ha señalado que la movilización busca también que "el 8 de marzo sea un día que vuelva a situar los derechos de la mujer, la lucha contra la brecha salarial, el maltrato o el acoso como un elemento clave de futuro". "Queremos un cambio de raíz en este país, para que la igualdad sea asumida por los hombres y por las mujeres", ha resaltado.

Todo ello, ha indicado, finalmente, que estamos en un año en el que "estamos escuchando cosas surrealistas, como que alguien plantee que los problemas de la Seguridad Social se solucionan con que la mujer tenga más hijos o intentando cambiar la Ley del Aborto, como si la mujer fuera un elemento reproductor". "Estamos viendo como de forma vergonzante se vuelve a intentar ir hacia la caverna, por medio de las nuevas formaciones políticas, sobre todo con Vox", ha concluido.