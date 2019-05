Ceniceros pide el apoyo para el PP porque "cuando se divide el voto de centro derecha, gana la izquierda"

Actualizado 13/05/2019 21:03:18 CET

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP al Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha reclamado el apoyo a su formación porque "cuando se divide el voto de centro derecha, gana la izquierda", y eso supone "más paro, más impuestos, más deuda, más déficit y menos libertades".

No obstante, ha señalado que "vamos a ganar las elecciones, y lo vamos a hacer porque la gente sabe que gobernamos con eficacia". "No estamos para ocurrencias, ni para improvisaciones - ha añadido - sino que hace falta estabilidad y certezas, seguridad y no riesgos", pero sobre todo, "consolidar el crecimiento de La Rioja y no volver a atrás".

Ceniceros ha intervenido en un acto de campaña del PP riojano, que se ha desarrollado en el Palacio de Congreso y Auditorio de La Rioja, Riojafórum, que ha clausurado el presidente nacional, Pablo Casado. También han tomado la palabra el cabeza de lista al Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, y la candidata al Parlamento Europeo, Esther Herranz.

En su intervención, el también presidente del Gobierno riojano ha recordado que hace cuatro años "di un paso al frente para garantizar la estabilidad en el Gobierno y me comprometí a hacer del diálogo y del acuerdo una constante en beneficio de los riojanos".

Gracias a ello, ha destacado que se ha llevado a cabo, entre otras cuestiones, la reforma del Estatuto de Autonomía, la Ley de Renta de Ciudadanía, la Ley de Publicidad Institucional o el Pacto por las Infraestucturas.

"MODELO DE ÉXITO"

El candidato al Gobierno regional ha destacado, además, que "hemos conseguido que La Rioja sea un modelo de éxito en la España de las Autonomías", hasta el punto de señalar que "está entre las mejores". Para ello, ha destacado actuaciones en materia de educación, servicios sociales, rebaja impositiva o reducción del desempleo.

Precisamente, Ceniceros se ha referido a la situación del paro en la región, resaltando que "llevamos 67 meses consecutivos de reducción del desempleo interanual", y logrando una tasa del 10,02 por ciento. En este punto, ha puesto en valor que se ha creado "empleo de calidad" y se ha incorporado de forma mayoritaria la mujer al mundo laboral, con 60.000 afiliadas a la Seguridad Social, así como hay 48.000 con jornada completa. No ha olvidado, en su discurso, que La Rioja "es la segunda comunidad con menor tasa de desempleo juvenil".

Ceniceros ha insistido en pedir el voto para su formación, porque "somos un partido serio, que nos tomamos La Rioja muy en serio", y para ello ha abogado por continuar trabajando por el "pleno empleo", por la conciliación laboral y el impulso a las familias, con medidas como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, así como que apuesta por el desarrollo rural.

Para concluir, ha señalado que su partido se caracteriza también porque "no hacemos promesas, sino realidades", ni tampoco "electoralismos, sino soluciones", además de que "no tenemos paracaidistas en los pueblos, sino vecinos comprometidos".

"TRABAJAMOS PARA SERVIR"

Por su parte, Escobar ha señalado que su formación debe ganar las elecciones para que "nada se estropee" que es algo que ha desvelado "nos dicen los ciudadanos que esto días estamos viendo, en comercios o en la calle".

Todo ello, porque ha asegurado que "nosotros trabajamos para servir" y "para arreglar problemas a los logroñeses". "Logroño es una de las mejores ciudades para vivir, con unos grandes níveles de calidad, con reducción de deuda y de la pobreza, y con menor fiscalidad", ha añadido, para recordar que frente a ello, el PSOE "aumenta los impuestos y desciende las inversiones".

Para evitar esto, y continuar "haciendo ciudad", Escobar ha reclamado el voto para el PP, que en el caso de Logroño "va a estar con los mayores, con los jóvenes, subiendo las chiquibecas, haciendo que el bus sea gratuito hasta los 18 años, o con un programa de respiro a cuidadores".

Para finalizar, en su discurso se referido también al presidente del PP, Pablo Casado, del que ha dicho es "leal, humano y generoso, que entiende el liderazgo colaborando y estando donde se le necesita", ya que "otros solo vienen aquí cuando hay elecciones".

Por su parte, la candidata de al Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha destacado que la delegación española del PP "ha cumplido" con lo que se comprometió hace cinco años, por lo que ha reclamado el voto para los 'populares' ya que "no jugamos no tener que levantar el país del suelo, como nos lo dejan los sociaistas".

En su intervención, también ha pedido el apoyo para que "seguir escribiendo en el futuro una Política Agraria Común (PAC) que hable castellano". En esta Comunidad, "hablar de PAC es hablar de autorizaciones de plantación, denominaciones de origen y acuerdos comerciales, regadíos, cooperativas, champiñón o pera. Y también es hablar de Medio Ambiente, cuyos principales defensores son los propios ganaderos y agricultores".