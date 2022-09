Pablo Hermoso de Mendoza irá a la reelección como alcalde de Logroño "para una mayoría más amplia que en 2019"

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual alcalde de Logroño, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza, ha anunciado este viernes su "intención y voluntad" de presentarse a la reelección como primer edil de la ciudad, "para lograr una mayoría más amplia que la que el PSOE tuvo en 2019", con la que poder consolidar "el modelo de ciudad que queremos".

En una multitudinaria comparecencia ante los medios de comunicación en solitario y en la Casa de los Periodistas, un escenario elegido a propósito "porque es la casa de todos", Hermoso de Mendoza ha dicho que se trata de una decisión que ha adoptado tras "reflexiones y conversaciones" mantenidas en todos los ámbitos este verano y que afronta "con ilusión".

Con objetivos "cumplidos" y la voluntad de "continuar otros cuatro años para completar el ciclo, porque una Legislatura se hace corta", ha afirmado contar con el "apoyo explícito y directo" de su partido, y de su secretaria general, Concha Andreu, porque "si no, no me presentaría", además de con "casi la totalidad" de su actual equipo.

