La AVT pide "justicia efectiva" para llegar al final de cualquier atentado "con verdad, rigor y sin especulaciones"

Critica "el engaño" de Pedro Sánchez a las víctimas del terrorismo y pide "que la política penitenciaria no sea una moneda de cambio"

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en La Rioja, Víctor López, ha exigido este viernes en Logroño que "el terrorismo no sea sinónimo de impunidad". "Merecemos justicia efectiva y que se llegue hasta el final de cualquier atentado terrorista con verdad y rigor, sin frivolidades, especulaciones ni falsas expectativas que supongan una nueva victimización".

Víctor López ha realizado estas declaraciones durante el tradicional homenaje a las víctimas del terrorismo frente al monumento con el mismo nombre en El Espolón Logroñés.

Un acto al que, este año, no ha acudido la presidenta regional, Concha Andreu, una decisión que López ha afeado al comienzo de su discurso: "El año pasado Andreu abandonó este homenaje a las víctimas porque no le gustó nuestro discurso denunciando las traiciones del Gobierno de Sánchez a las víctimas" y este año "no nos acompaña y trata de quitarnos protagonismo convocando otro acto paralelo y nadie de su Gobierno está apoyándonos".

Aún así, ha indicado, "hay que demostrar que se está con las víctimas y nosotros vamos a decir la verdad alto y claro pese a quien pese".

El acto, al que sí ha acudido el alcalde de Logroño, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza, y un numeroso grupo de autoridades locales y regionales, ha comenzado guardando un minuto de silencio por las víctimas.

Posteriormente, López ha pedido también "justicia" y que los terroristas "cumplan íntegramente sus condenas". "Que la política penitenciaria no sea una moneda de cambio", ha dicho.

Víctor López ha comenzado recordando "el peor atentado de la historia de Europa", el sucedido el 11 de marzo de 2004 "cuando Madrid se llenó de barbarie y tristeza".

"Han pasado 18 años pero hoy me gustaría recordar que detrás de cada fallecido, de esos números, hay una historia. Huérfanos, madres y padres sin hijos, abuelos sin nietos... todos los que estamos hoy aquí hemos sufrido pérdidas importantes por la sin razón y el sin sentido, si alguien se piensa que se puede recuperar de algo así, no se puede. El dolor no desaparece jamás".

UN GOBIERNO "QUE NOS ENGAÑA" Y UN PRESIDENTE "QUE NOS IGNORA"

Y ahora -ha continuado- "tenemos que soportar a un Gobierno que nos engaña y un presidente que nos ignora porque cuando no, se dedica a pactar y a codearse con los que apoyan a los asesinos de nuestros muertos".

Por ejemplo, ha explicado, "la derogación de la política de dispersión por parte del Gobierno de Sánchez, que ha acercado a los presos de ETA, provoca en las víctimas la sensación de que el asesino de nuestro ser querido tiene más derechos que nosotros mismos".

Además, ha indicado, "ha quedado demostrado que los acercamientos de presos son más que un simple cambio de prisión. Son la antesala de progresiones de grados, de permisos e incluso de indultos. En definitiva, la antesala de la impunidad".

Con ello "un asesino como el etarra 'Fiti', un asesino en serie con 15 muertos a sus espaldas, acudirá a la cárcel solo a pecnortar mientras que sus víctimas llaman a la AVT sin entender nada".

Para la AVT, "ese plan inicial de Sánchez va tomando forma y vemos que sí hay vencedores y vencidos y, una vez más, las víctimas volvemos a salir perdiendo".

López ha explicado que el cambio de políticas penitenciarias "como denunciamos en su día" respondía "a una estrategia ordenada del Ministerio de Interior y de SORTU" para acercar a los presos. "El informe de la Guardia Civil ya ha dejado al descubierto esta interlocución habitual que existe con el entorno de los presos de ETA y sí que había una estrategia para modificar la política penitenciaria".

Por ello, afirma, "nos engañaron" y "no son capaces de dar la cara".

"EL TERRORISMO NO PUEDE SER SINÓNIMO DE IMPUNIDAD"

Desde la AVT reclaman, ante ello, que "el terrorismo nunca puede ser sinónimo de impunidad y merecemos una justicia efectiva y que se llegue hasta el final de cualquier atentado".

En los terroristas "no hay verdadero arrepentimiento ni colaboración con la justicia y lo seguiremos exigiendo para valorar un proyecto favorable para la reinserción que se resuelvan atentados pendientes u ofrezcan a las víctimas el derecho a la verdad que se merecen".

Por ello, explican desde la AVT, "la defensa de la justicia como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico requiere el esclarecimiento de todos los atentados terroristas cuya autoría se desconoce y la puesta a disposición de la Justicia de sus responsables así como la ejecución de las sentencias dictadas de manera integra y efectiva y, cuando esto no sea posible, debe prevalecer el derecho a la verdad que tienen todos y cada una de las víctimas".

"Las víctimas tenemos derecho a conocer quién mato a nuestros seres queridos y las investigaciones llevadas a cabo con independencia de que se les pueda sentar en el banquillo o no porque es el derecho a la verdad".

Esto si no, supone "una segunda victimización; tener que soportar una falta de justicia y de que los asesinos vuelven a golpear bajo el amparo de las instituciones. No pedimos ni más ni menos, solo justicia".

BILDU Y SORTU "NO SON PARTIDOS LEGALES"

Como ha finalizado Víctor López: "No hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza. Estamos cansados de demostrar que nadie nos escucha y Bildu y SORTU no son partidos legales".

"Hoy hacemos memoria y contamos la verdad" y ha vuelto a pedir que "se promuevan las reformas legales necesarias" para que no se permitan los homenajes de bienvenida a los etarras que se producen en Navarra y País Vasco. Los muertos no merecen esto".