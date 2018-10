AYUELA llama a los calceatenses a "recuperar su pasado" y exigir la restauración de las murallas de Santo Domingo

Publicado 05/08/2018 13:50:39 CET

La asociación ha organizado una manifestación y abrazo simbólico a los restos de las murallas todavía en pie para el 17 de agosto

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Recuperar parte de nuestros orígenes para hacer frente al futuro, sin olvidar la historia, tradiciones y leyendas que depositan nuestras tierras es uno de los objetivos que se marcan desde la asociación AYUELA con la recuperación de la muralla de Santo Domingo de la Calzada. Un patrimonio y sistema defensivo de la localidad "realmente importante" que está "en profundo deterioro" y que "se debe restaurar cuanto antes".

Éste es uno de los pilares que se marcan desde la asociación, tal y como ha explicado a Europa Press su presidente, José Ignacio Palacios. Para conseguirlo pide al Ayuntamiento de la localidad y a las administraciones pertinentes "una voluntad clara" que permita recuperar parte de nuestra historia "para no olvidarla y que siga vigente durante muchos años más".

Para ello, el próximo 17 de agosto, a las 20,30 horas, la asociación ha convocado a todos los vecinos de Santo Domingo a una manifestación desde la plaza de España y hasta la zona de las murallas que mejor se conservan, en Avenida de Burgos, para, en un gesto simbólico, abrazarla, recorrer todo el perímetro de la antigua muralla -que son 1.700 metros- y de ahí volver a la plaza de España, donde se leerá un manifiesto.

Se trata de una acción para volver a pedir al Ayuntamiento que inicie las actuaciones necesarias para promover el proceso que conduzca a la recuperación de las murallas porque desde la asociación entienden que es el consistorio local quien primero debe aclarar las propiedades colindantes a las murallas y las situaciones de los afectados y, cuando todo ello esté claro y liberado, comenzar su rehabilitación.

PIDEN AVANCES, "NO GESTOS"

Una acción que, como recuerdan, ya se realizó hace dos años. Desde entonces, el presidente de la Asociación informa de que "no ha habido grandes avances pero sí pequeños gestos, aunque no son suficientes". De ellos, destaca, el Ayuntamiento ha quitado los nidos de cigüeña que había en las murallas y ha puesto un cartel explicativo en las antiguas puertas.

"Son gestos pero estas actuaciones por sí mismas no hacen nada, hace falta empezar el proceso, hablar con los vecinos afectados, comentarles el Plan Director, que parece que está casi aprobado, y que se consulte a profesionales y a peritos para que se aplique la Ley y se realice la restauración en orden con todos".

Todo porque esta muralla es "uno de los elementos más importantes de la localidad y su restauración supondría una visión nueva para Santo Domingo porque no solo se trata de mejorar la muralla sino también su entorno. Se debe desviar el tráfico, realizar una zona ajardinada peatonal... todo ello nos permitirá obtener una visión nueva del entorno y sería un paseo obligatorio en Santo Domingo para todo el turista que venga".

Con ello, "se atraería a más gente, algo que viene bien tanto a Santo Domingo como a la comarca y a La Rioja en general" y es una actuación necesaria porque "las murallas de Santo Domingo son las únicas importantes que había en el antiguo Reino de Castilla que están aún sin restaurar".

José Ignacio Palacios ha recordado que las murallas, que comenzaron a construirse en el siglo XIV a petición de Pedro I El Cruel, contaban con un perímetro de 1.700 metros, 38 torreones, con alturas de 12 metros cada uno, siete puertas, cada una con un puente para salvar el foso y con crucifijos o cruceros en cada una de las salidas. De las siete puertas, explica, 5 eran torreones, y las otras dos se hicieron sobre lienzo porque, en un principio, no estaban previstas.

Todo un patrimonio monumental que "no desmerece a otras murallas" porque, como ha indicado el presidente, las de Ávila "tienen 2.500 metros, la altura es similar aunque sí que tenía más torreones".

De las murallas de Santo Domingo, explica, "ahora quedan aproximadamente 500 metros, con 200 metros en la Avenida de Burgos que están seguidos y limpios y que es donde creemos que se puede empezar a trabajar". De los torreones, ha indicado, "quedarán una docena".

Además, desde la asociación recuerdan que es necesario tener "voluntad" para recuperar y rehabilitar todos los paños y torreones que han aguantado el empeño del hombre y del tiempo por destruirlos.

Por todo ello, "pedimos un calendario concreto de actuaciones, un plan de acción eficaz donde se fije qué pasos se van a dar y cuándo. No queremos que pasen más años sin acometer las medidas necesarias. Las actuaciones a realizar necesitan tiempo y el tiempo apremia. No podemos perderlo más".

Se trata de "luchar por el presente para que en el futuro podamos gozar de una imagen nueva de estas grandiosas murallas, que un día fueron el orgullo de Santo Domingo".

Además, lamentan que el Ayuntamiento no haya hecho público el Plan Director. "Está perdiendo una oportunidad para que la gente lo conozca y se entusiasme. Somos precisamente los calceatenses los que debemos reclamar y reclamamos que las administraciones no permitan que este Bien de Interés Cultural se deteriore más y no se ponga en valor".

"No podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos palabras, queremos actuaciones y actuaciones concretas. No podemos bajar la guardia. Tenemos que persistir en nuestro empeño sin descanso, hasta que nuestro sueño se haga realidad. Estaremos vigilantes para que las actuaciones adecuadas se vayan realizando. Si es así, seremos los primeros en reconocerlo y aplaudirlo, pero en caso contrario no duden que nos tendrán en frente para echarles en cara su falta de acción, sea cual sea el color del Ayuntamiento", han finalizado.