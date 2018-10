Ayuntamiento homenajea a víctimas logroñesas del terrorismo y la alcaldesa asegura que "ni les olvidamos ni olvidamos"

Publicado 11/03/2018 14:48:00 CET

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del Ayuntamiento de Logroño ha acogido este domingo, 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un homenaje público para reconocer, de forma individual, a las más de 30 víctimas logroñesas que han sufrido el terrorismo. Un acto que, en palabras de la alcaldesa, Cuca Gamarra, "muestra nuestra solidaridad y cariño" con las víctimas y manifestamos "que no les olvidamos ni olvidamos".

La alcaldesa de Logroño, junto con diferentes miembros de la corporación municipal y en presencia de los representantes de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, ha hecho entrega a los homenajeados, en su persona o en la de algún allegado, de una reproducción de la escultura en homenaje a las víctimas del terrorismo que se encuentra en el paseo del Espolón, obra del escultor Agustín Ibarrola.

Todo ello bajo el calor de los aplausos de los asistentes y la emotiva música que ha albergado todo el acto con la canción 'Kiss the rain' (Yiruma) interpretada por Paloma Gómez al piano. Uno a uno, los más de 30 homenajeados han recibido el cariño de las autoridades presentes, de todos los grupos políticos que componen el Ayuntamiento de Logroño, así como por el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, y miembros de las asociaciones del terrorismo riojanas.

La alcaldesa ha querido reflejar el cariño de todos los logroñeses y riojanos en este acto. "Somos muy conscientes del sufrimiento que han padecido y padecen muchas familias a causa de la cruel barbarie de fanáticos guiados única y exclusivamente por una absoluta ausencia de cordura y bajo unos objetivos que jamás justificarán ningún acto de violencia".

"LAS NUEVAS GENERACIONES TIENEN QUE SABER QUÉ HA OCURRIDO"

En su discurso, la alcaldesa también ha recordado los ataques terroristas sufridos en Barcelona y Cambrils y ha apostado porque las nuevas generaciones "sepan verdaderamente qué ha ocurrido".

En este sentido, ha destacado, "un alumno que actualmente curse Secundaria puede ver con sus propios ojos las terribles consecuencias que desatan estos sucesos terroristas pero también tiene que saber que en la historia reciente de este país, unas bandas terroristas que operaban bajo las siglas de ETA o GRAPO o terrorismo yihadista dejaron centenares de muertos".

"Tiene que saber que centenares de personas alzaron la voz contra tal sinrazón y que todas aquellas víctimas dejaron un sendero de dolor que resulta imposible de olvidar. Tiene que saber que toda aquella violencia buscaba única y exclusivamente un objetivo político" y que "fueron perseguidos, acorralados y finalmente derrotados, con armas democráticas, con el Estado de Derecho".

Por ello ha mostrado su apoyo sin condiciones al proyecto piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior, a instancias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para trasladar el "verdadero relato" a las aulas de cuarto curso de Secundaria.

Finalmente, Cuca Gamarra ha querido recordar a las víctimas y a los familiares "vosotros contáis con la admiración, el apoyo, el reconocimiento y el cariño de todos. No existen dos historias. Solo hay una, en la que ellos son verdugos y, el resto ciudadanos, personas, víctimas y héroes".

El acto ha concluido con la interpretación de cuatro piezas de la Banda Sinfónica de La Rioja, dirigida por Aurelio Fernández Velilla. 'Réquiem', de David Maslanka, en recuerdo de las víctimas del holocausto nazi, 'Oscar for Amnesty', de Dirk Brossé, dedicada a una abogada salvadoreña que luchó contra la dictadura de su país.

'Epilogue: Lest we forget', de Robert W.Jager, en conmemoración del final de la II Guerra Mundial y 'Highligths from the Seville Suite', de Bill Whelan, que narra la historia de un legendario héroe irlandés.