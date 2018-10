Ayuntamiento de Logroño y Colegio de Periodistas La Rioja impulsan un Código para comunicación y publicidad no sexistas

Publicado 19/10/2018 13:01:27 CET

El Ayuntamiento de Logroño y el Colegio de Periodistas de La Rioja han impulsado la elaboración de un Código Deontológico y de Autorregulación para una Comunicación y Publicidad no Sexistas, que presenta un diagnóstico "real" en este campo y una serie de recomendaciones para su mejora.

La alcaldesa, Cuca Gamarra ha presentado este viernes esta iniciativa, junto con la decana del Colegio Oficial de Periodistas de La Rioja y presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, quien ha considerado que el documento muestra que "las cosas se están haciendo bien", aunque "hay detalles que mejorar".

El Ayuntamiento de Logroño ha impulsado esta guía que es fruto del acuerdo adoptado en el marco de la Mesa de la Comunicación e Información del Ayuntamiento de Logroño y que ha sido elaborada por el Colegio de Periodistas.

EL DOCUMENTO.

El principal objetivo de este texto es proporcionar al Ayuntamiento de Logroño una guía orientativa que ayude a revisar las comunicaciones e informaciones para, si fuera necesario, adaptarlas a un lenguaje no sexista.

Además, este manual quiere sensibilizar y servir de herramienta a otros organismos oficiales, medios de comunicación y empresas de publicidad y marketing para que sus trabajos practiquen la comunicación y publicidad más adecuada en este sentido.

El documento, como ya adelantó la alcaldesa en el pasado Debate del Estado de la Ciudad, incluye ejemplos de hábitos sexistas más comunes; recomendaciones para una comunicación y publicidad no sexista, mostrando la terminología más correcta en cada caso; ejemplos de buenas y malas prácticas en el lenguaje utilizado en un organismo oficial así como recomendaciones para comunicar correctamente asuntos sobre violencia de género y diversidad sexual.

Como ha subrayado Gamarra, "desde las instituciones públicas debemos intentar erradicar las conductas sexistas de nuestro entorno y entendemos que el lenguaje es un vehículo por el que pueden trasladarse estereotipos y agravios".

En este sentido, ha añadido que "hemos creído conveniente analizar el lenguaje y la publicidad municipal y autorregularnos dotándonos de un Código Deontológico para la Comunicación no Sexista que ha sido redactado por quienes mejor pueden orientarnos en este sentido, el Colegio de Periodistas".

"Este documento que hoy presentamos nos servirá de orientación, de instrumento de corrección y, sin duda, de ejemplo y medida de sensibilización", ha incidido la primera edil logroñesa.

Este código plantea ejemplos de buenas y malas prácticas, así como recomendaciones para mejorar la comunicación para que no resulte sexista, ofensiva o que promueva actitudes perjudiciales de índole sexista.

Asimismo, según ha continuado explicando la alcaldesa, "se trata de un libro de estilo que marcará el lenguaje de este Ayuntamiento en un asunto tan importante para este Equipo de Gobierno como es la igualdad de género y la exclusión del lenguaje sexista".

En este sentido, Gamarra ha recordado las iniciativas que realiza el Ayuntamiento de Logroño en materia de igualdad y sensibilización social, como las concentraciones mensuales contra la violencia de género, las campañas contra agresiones sexistas en fiestas o los numerosos proyectos que se desarrollan dirigidos a la mujer en todos los ámbitos.

ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO.

La periodista, Mónica Arnau, coordinada desde el Colegio de Periodistas, se ha encargado de analizar la comunicación institucional del Ayuntamiento de Logroño en relación con este asunto; de estudiar las mejores prácticas sobre comunicación no sexista realizada en otros lugares; mantener encuentros con colectivos sociales y servicios de la administración y conocer cómo abordan el tema los medios de comunicación locales y las agencias de comunicación, publicidad y marketing.

En el caso del Ayuntamiento de Logroño, y tras analizar diferentes tipos de documentos municipales e informaciones que llegan a los ciudadanos, bien de forma presencial o a través de la web, las conclusiones que se extraen en este manual es que "el Consistorio logroñés se refuerza y avanza en lo concerniente al lenguaje no sexista, en dar voz a todos los colectivos y en mostrar la diversidad de la ciudad".

Y pese a que el diagnóstico final, como ha dicho Castellanos, es que "las cosas se están haciendo bien", con un claro ejemplo en los pliegos de contratación, en los que se incluye entre las condiciones de ejecución exigencias no sexistas, ha apuntado que el Código hace recomendaciones como "dar alternativas al genérico masculino, no tratar a la mujer como dependiente o no usar el cuerpo femenino como reclamo".

METODOLOGÍA Y COLABORADORES.

El primer paso para la redacción del Código Deontológico fue el desarrollo de una sesión formativa sobre comunicación en materia de igualdad de género.

Posteriormente se desarrolló la fase de documentación, recopilación y análisis de diferentes guías sobre comunicación y publicidad no sexistas de diversos ayuntamientos, comunidades autónomas, universidades y sindicatos para poder identificar cuáles son los hábitos sexistas más comunes en la comunicación y la publicidad.

Después, comenzó el trabajo de campo para el que se realizaron encuentros con representantes de la Administración Local, medios de comunicación, empresas de marketing y publicidad, organismos oficiales y asociaciones profesionales de La Rioja con el objeto de conocer la situación real en materia de igualdad. Asimismo, se analizaron diferentes comunicaciones, campañas y documentos del Ayuntamiento de Logroño.

Para completar toda esa documentación se estudió la normativa internacional, nacional y autonómica sobre el tema. También se localizaron artículos de prensa a favor y en contra de la comunicación y la publicidad no sexista. Con estos datos se procedió a la redacción de este Código, que ya está disponible también en la página web del Ayuntamiento de Logroño y de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

Por otro lado, destacar que en la elaboración del mismo han colaborado, ofreciendo su particular visión sobre la comunicación no sexista, representantes de la Administración Local, medios de comunicación, empresas de marketing y publicidad, organismos oficiales y asociaciones profesionales.

