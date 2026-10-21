El Ayuntamiento de Logroño urbanizará el entorno de la subestación de Cascajos tras su soterramiento

Subestación de Cascajos - LIF 2022

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño urbanizará el entorno de la subestación de Cascajos una vez soterrada, según ha indicado la portavoz de la Junta de Gobierno, Celia Sanz, en la comparecencia de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos de este órgano.

Ha recordado que "a finales de 2021 el Ayuntamiento de Logroño e I-DE Redes Eléctricas suscribieron un convenio por el que, tras la instalación de la nueva subestación transformadora de reparto (STR) del barrio de Cascajos, el Consistorio recibiría, a modo de cesión gratuita, la superficie de suelo liberada tras el soterramiento de esta infraestructura.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el acuerdo de recepción estos terrenos en cumplimiento del convenio anterior. De este modo, el siguiente paso será dar continuidad a la doble calzada de la calle Miguel Delibes (existente ya desde el cruce de Vara de Rey y que queda interrumpida tras la intersección con Hermanos Hircio).

Esta actuación mejorará la movilidad, el flujo de tráfico rodado y de los peatones gracias a la creación de un nuevo paso de peatones en Miguel Delibes, a la altura de la STR. Finalmente, en parte del suelo cedido se habilitará una nueva zona verde y de esparcimiento para la ciudad.

Todo ello, ha explicado Sanz, se unirá a las actuaciones de mejora en materia de seguridad vial en torno a la nueva estación de autobuses, en proceso de licitación y que contempla la incorporación de elementos inteligentes de señalización que mejoran la información, tanto de conductores de autobús como de peatones, en la entrada y la salida de la estación, así como otras actuaciones de señales luminosas y sonoras en la vía y la habilitación de un carril exclusivo para autobuses y taxis.

REPARACIONES ELÉCTRICAS EN CENTROS EDUCATIVOS

Por otra parte, ha informado que el Ayuntamiento de Logroño se encarga del mantenimiento y de las obras de reforma y renovación que se realizan en los colegios públicos de la ciudad cada año, en función de las necesidades y peticiones de cada centro. En total, se destinarán 80.000 euros.

De este modo la Junta de Gobierno Local ha adjudicado los siguientes lotes del contrato para el servicio de reparación de las instalaciones eléctrica de baja tensión en los centros educativos (Educación Infantil y Primaria) y en el Parque Infantil de Tráfico dependientes del Consistorio:

Lote I (centros de enseñanza Infantil y Primaria y servicios complementarios de educación de la zona oeste): a la empresa Electricidad Logroño, S.A. por un importe de 39.019,47 euros (IVA incluido).

Lote II (servicio de reparaciones de las instalaciones eléctricas de baja tensión en los centros educativos de la zona este y en el Parque Infantil de Tráfico): a Arturo Íñiguez Gómez por una cuantía de 39.112,90 euros (IVA incluido).

MEJORA DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES

Además, Sanz ha explicado, otro acuerdo de Junta, que mejorará los espacios de juego infantiles de la ciudad, Con ello, ha dado el visto bueno a la licitación de un nuevo contrato, por valor de 45.000 euros para el suministro de elementos de elementos de juego, desglosados en dos lotes:

Lote I (balancines): 16.000 euros (IVA incluido).

Lote II (casitas): 29.000 euros (IVA incluido).