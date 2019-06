Baena (Ciudadanos): "Cualquier negociación que pueda hacer que entremos la vamos a hacer sobre programas"

Publicado 04/06/2019 14:30:36 CET

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos al Parlamento de La Rioja, Pablo Baena, ha aseverado en una entrevista a Europa Press: "Cualquier negociación que pueda hacer que entremos la vamos a hacer sobre programas".

Los resultados electorales del pasado 26 de mayo con un PSOE, en el Parlamento de La Rioja, sin mayoría absoluta hacen que los socialistas se hayan abierto a hablar tanto con Ciudadanos, con cuatro diputados, como con la coalición Unidas Podemos-IU-Eqquo, con dos.

En cuanto a los ayuntamientos, sería clave el de la capital, Logroño, donde Ciudadanos podría devolver el gobierno al Partido Popular y ser Conrado Escobar alcalde (en vez del socialista Hermoso de Mendoza) si también contara con el apoyo del Partido Riojano.

"Cualquier negociación que pueda hacer que entremos, y es mucho decir, la vamos a hacer sobre programas, medidas concretas para implementar políticas que mejoren la vida de los ciudadanos", ha explicado Baena.

Con respecto a las negociaciones en el Parlamento de La Rioja, y dado que en la pasada legislatura Ciudadanos facilitó el gobierno 'popular' de Jose Ignacio Ceniceros, ha insistido en que desde Ciudadanos no quieren "a Podemos gobernando la comunidad junto al PSOE" y, sobre este "escenario" es sobre el que hablarán con el PSOE sobre su "disposición a medidas programáticas".

Preguntado sobre la posibilidad de que Ciudadanos apoye, a la vez, un gobierno socialista en la Comunidad y otro 'popular' en el Ayuntamiento de Logroño ha creído que esa cuestión "no tiene respuesta porque lo que queremos es avanzar hacia la estabilidad del conjunto de la comunidad".

Así, ha dicho: "Todavía no han comenzado las negociaciones, no ha habido una reunión formal y, por tanto, no conocemos la disposición" del resto de partidos.

Con respecto a la independencia que tendrá el comité negociador de Ciudadanos en La Rioja, del que forma parte Baena, del nacional ha explicado que se trata de un "proyecto colectivo". "De la misma manera que decimos lo mismo siempre trabajamos en equipo", ha indicado. Por tanto, "autonomía", pero "trabajando de manera conjunta".