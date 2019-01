Baena (Cs): "El PSOE demuestra su irresponsabilidad con los jóvenes eliminando el Complemento Salarial"

Publicado 03/01/2019 20:03:41 CET

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz autonómico de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "haya eliminado el Complemento Salarial de 430 euros".

"Nos parece totalmente irresponsable por parte del PSOE que haya decidido eliminar esta medida que impulsó Ciudadanos el año pasado", ha afirmado Baena, "porque es una medida concreta, justa y efectiva pensada para ayudar a nuestros jóvenes, luchar contra su precariedad laboral y el desempleo de miles de jóvenes riojanos que hoy carecen de formación y de oportunidades para trabajar".

Baena recuerda que España es uno de los países con la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, y La Rioja es la Comunidad de la que porcentualmente más jóvenes se han marchado durante la crisis por no encontrar oportunidades en su tierra. Cerca de 22.000 jóvenes se han marchado en los últimos diez años de La Rioja, esto es una auténtica tragedia a combatir.

"Para apoyar a nuestros jóvenes, Ciudadanos negoció esta novedosa propuesta con el anterior gobierno conservador, y conseguimos sacarla adelante con mucho esfuerzo. Es lamentable que el 'sanchismo' ahora decida suprimir este programa excusándose en que no es eficaz", ha asegurado el portavoz naranja, "la realidad es que, pese que se aprobó hace más de un año, el PSOE no lo puso en marcha hasta agosto y no ha facilitado que puedan acceder a él los más de 4.160 jóvenes riojanos que esperaban hacerlo mientras trabajan y siguen formándose".

Para el portavoz de la formación naranja, la derogación de la medida "es una tomadura de pelo que el gobierno socialista la elimine, máxime cuando no supone más gasto porque se paga con fondos de la UE. Los mismos fondos que durante años el Gobierno del PP con mayoría absoluta tiró a la basura".

"En Cs creemos en los jóvenes riojanos y en su talento, y estamos convencido de que debemos actuar con urgencia para dar respuesta a estas generaciones con medidas efectivas. Por eso hemos impulsamos y seguiremos impulsando medidas concretas y útiles, porque queremos potenciar las oportunidades de nuestros jóvenes, reducir su desigualdad, mejorar su formación, acabar con su precariedad y dignificar su salario", ha afirmado.