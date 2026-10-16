'Bailando con Azcona', una completa banda sonora de las películas del guionista logroñés el 29 de octubre en el Bretón

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto con la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el director de la Banda de Música de Logroño, José Ángel Cabezón, presenta 'Bailando con Azcona' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teatro Bretón de los Herreros acogerá, el 29 de octubre, a las 20,00 horas, el acto institucional central del centenario del nacimiento de Rafael Azcona, denominado 'Bailando con Azcona', en la que la Banda Municipal de Logroño interpretará partituras de películas del guionista logroñés.

Un evento inédito, de no más de hora y media de duración, que han presentado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el director de la Banda de Música de Logroño, José Ángel Cabezón. Se interpretarán temas de 'La Vaquilla', 'Belle Epoque', 'El Verdugo' o 'La Lengua de las Mariposas', entre otras, a lo que se añadirán "algunas sorpresas".

Escobar, ha remarcado "el cariño y el mimo con el que se está trabajando en este acto, ya que supone rendir tributo a uno de los guionistas más universales de nuestro cine, pero también a un vecino de Logroño apreciado por todos, que llevó por bandera su origen en muchos de los trabajos que impulsó durante su trayectoria".

"No es la última de las iniciativas que vamos a poner en marcha con motivo de esta efeméride, pero sí que es una muy especial, porque volver a escuchar la banda sonora de algunas de las películas de Azcona nos va a transportar hasta esos años y nos va a permitir rescatar algunas de las sensaciones que tuvimos cuando las vimos por primera vez", ha destacado.

Escobar ha apuntado que "es un reconocimiento institucional por parte del Ayuntamiento de Logroño, pero desde el primer momento lo hemos entendido como un reconocimiento popular, del conjunto de la ciudad, que honra a uno de sus vecinos más universales".

MÚSICA, CINE Y BAILE

El espectáculo contará con la participación de la Banda Municipal de Música de Logroño, bajo la batuta de su director José Ángel Cabezón, así como del violinista murciano Antonio García Egea y de la cantaora María Toledo. Interpretarán algunas de las composiciones más recordadas de autores como Alejandro Amenábar, Augusto Algueró, Manuel Asins Arbó o el maestro Tudela, todos ellos responsables de las bandas sonoras que acompañaron el cine de Azcona a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, el evento contará con la participación de la Casa de la Danza y la Agrupación de tango 'El Firulete' para ofrecer, a lo largo de la sesión, actuaciones de baile de twist, tango o fox-trot.

La propuesta musical recorrerá algunas de las películas más conocidas escritas por Azcona, como 'El verdugo', 'Belle Epoque', '¡Ay, Carmela!' o 'La lengua de las mariposas', con arreglos y dirección musical de César Guerrero, ganador del Grammy 2003 por 'La historia del soldado'.

PROCESO PARTICIPATIVO

Con el objetivo de abrir el acto al conjunto de la ciudadanía, el Ayuntamiento va a poner en marcha un proceso participativo a través del cual sortear 200 invitaciones dobles (400 invitaciones en total) para asistir al evento.

Para participar en el proceso las personas interesadas podrán recoger en el Servicio 010 del propio Ayuntamiento unos formularios que deberán cumplimentar e introducir en una urna. También existe la posibilidad de tomar parte en el sorteo remitiendo un correo electrónico a 010@logrono.es indicando en él nombre, apellidos, DNI, teléfono y mail de la persona participante.

Se sortearán 200 invitaciones dobles y cada ciudadano solo podrá depositar un único boletín de participación.

El plazo para entregar las papeletas o remitir el correo electrónico se inicia el lunes, 19 de octubre, y finaliza el viernes 23.

El sorteo será público y se realizará el día 26 de octubre a las 12,00 horas en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño, siempre y cuando el número de solicitudes sea mayor que el número de invitaciones a entregar. Los ganadores se publicarán en la página web del consistorio.

Los ganadores podrán recoger las invitaciones, en el punto de información del Ayuntamiento de Logroño (010) los días 27, 28 y 29 de octubre. El horario del Servicio 010 es de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas.