La Bene acogerá tres representaciones itinerantes de 'Don Juan Tenorio' del Teatro Pobre - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado por el director del Teatro Pobre IES La Laboral, Fernando Gil Torner, y el actor Juan Carlos Picatoste, ha presentado hoy, 23 de octubre, las tres representaciones de 'Don Juan Tenorio' que la compañía riojana ofrecerá los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre en La Bene. La propuesta recupera la tradición de representar el célebre drama de José Zorrilla en torno a la festividad de Todos los Santos, mediante un montaje itinerante que recorrerá diferentes estancias del edificio.

"Hay que reconocer que, después de El Quijote, uno de los mitos universales, de los personajes universales que la literatura española dona al mundo, es el del personaje arquetípico de Don Juan; el gran burlador, este iconoclasta, este personaje que no conoce moral ni respeto por nada de lo que le rodea y que es como un vendaval que arrasa con cualquiera de las convenciones", ha introducido Pérez Pastor.

El autor romántico José Zorrilla cifró, "forjó la versión canónica del mito que luego todos recordamos, y que además añadió a este personaje una dimensión extraordinaria, que es la de la redención". "Esa redención final que eleva al personaje hizo que fuera ampliamente abrazado por la sociedad española y vinculado, por el escenario de la última escena y por el mensaje religioso de ese final, como una de las formas de celebrar la fiesta de Todos los Santos", ha agregado el consejero.

Gil Torner ha explicado que "los componentes del grupo Teatro Pobre IES La Laboral son, en su mayoría, ya veteranos, pero hay personas nuevas que siempre van integrándose". "Juan Carlos Picatoste tiene una experiencia de unos cuantos años como actor, habiendo hecho diversos personajes y ya unos cuantos años como Don Juan. Más de una vez le vengo diciendo que Don Juan era más joven, que algún día tendremos que pensar en una sustitución. No quiere de momento, claro, porque está muy feliz y contento con su personaje", ha bromeado.

"Y yo mismo, como director de la compañía, también voy pidiendo el relevo porque con mis años ya esto se me está haciendo un poco cuesta arriba, pero solo por los años, no por mi estado, no por mi ilusión, no por mis ganas ni por mis intereses artísticos", ha indicado.

"Lo hacemos con público itinerante y esto tiene una dificultad añadida: cuando tú estás en un escenario, al público lo sientes, pero no lo ves. Realmente estás cegado por los focos, que es como debes de estar si estás en buen punto de luz. Aquí, al ser con público itinerante, estás dirigiéndote a los personajes y al mismo público, que lo hacemos partícipe de la obra, estás a un metro. Te puedes encontrar con tu mujer, con un amigo, con alguien que te guiña el ojo...", ha agregado, por su parte, Picatoste.

UN RECORRIDO TEATRAL POR LA BENE

Bajo la dirección de Fernando Gil Torner y con la participación de 18 actores, la compañía trasladará al público a la Sevilla del siglo XVI en la que transcurre la historia de don Juan Tenorio. A diferencia de una representación convencional, el montaje propone un recorrido por distintos espacios de La Bene, que se incorporan a la acción para recrear los escenarios de la obra y acompañar la evolución de sus personajes.

La función comienza en la Hostería del Laurel, donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía se reencuentran para comprobar el resultado de la apuesta que ambos habían realizado un año antes: quién había matado a más hombres en duelo y seducido a más mujeres. A partir de ahí, la historia avanza hasta mostrar las consecuencias de la vida de excesos de don Juan, su enamoramiento de doña Inés y el arrepentimiento que marcará el desenlace del drama.

El montaje mantiene como referencia el texto en verso de José Zorrilla, publicado en 1844, y propone una experiencia escénica en la que la proximidad con los intérpretes y el desplazamiento del público forman parte esencial de la representación.

Las tres funciones comenzarán a las 20,00 horas. Las entradas tendrán un precio de 10 euros y podrán adquirirse a través de la plataforma Giglon o en el punto de venta que se habilitará en el acceso a La Bene. Debido a las características del montaje itinerante, el aforo estará limitado a 110 personas por representación.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE TRAYECTORIA TEATRAL

El Teatro Pobre IES La Laboral nació durante el curso académico 1974-1975 en el instituto del que toma su nombre, entonces integrado en el programa de las Universidades Laborales. Desde sus inicios, se configuró como un espacio de aprendizaje y creación escénica para los estudiantes del centro.

La denominación de la compañía se inspira en las propuestas del director polaco Jerzy Grotowski y su concepto de *teatro pobre*, centrado en los elementos esenciales de la representación y en la relación entre intérpretes y espectadores.

A lo largo de más de cinco décadas, el grupo ha mantenido su actividad con la participación de alumnos y antiguos alumnos del IES La Laboral, así como de estudiantes de otros institutos logroñeses, entre ellos el Tomás Mingot y el Batalla de Clavijo. Dirigida por Fernando Gil Torner desde sus comienzos, la compañía renueva periódicamente sus integrantes, en una trayectoria que ha contribuido a acercar el teatro a distintas generaciones de jóvenes riojanos.

Entre quienes han pasado por sus filas figuran profesionales vinculados al mundo de la interpretación y la dramaturgia, como Javier Cámara y Bernardo Sánchez, además de integrantes de la formación Tres Tristes Tigres.