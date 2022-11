Bengoa: "Andreu acrecienta el problema de la despoblación con un reparto discrecional de fondos"

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de La Rioja, Diego Bengoa, ha considerado hoy que la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu "acrecienta el problema de la despoblación con un reparto discrecional de fondos que prima a ayuntamientos del PSOE".

Bengoa ha ofrecido una rueda de prensa junto al diputado del Partido Popular Carlos Cuevas en la que ha afirmado que, "aunque el Gobierno de Andreu y el PSOE se empeñen en tratar de negar lo evidente, que practican la doble vara de medir partidista, los datos matan ese relato de pretendido 'buenísimo'".

Así, ha acusado al Gobierno riojano de "sectario" dado que, ha visto, "no sólo no tiene políticas para combatir la despoblación en el medio rural, sino que acrecienta el problema con un reparto de fondos discrecional dependiendo del color político de los ayuntamientos".

"La Rioja no se entiende sin sus pueblos, sin todos sus pueblos. La Presidenta Andreu aún no ha comprendido esto y ya no le va a dar tiempo de asimilarlo, porque en mayo los riojanos la mandarán a la oposición", ha subrayado.

Para Bengoa, "cuando los alcaldes y alcaldesas del PP se quejan, como hicieron el sábado pasado en Medrano, lo hacen cargados de razones".

El también portavoz adjunto del PP en la Cámara regional ha recordado que, de los 174 ayuntamientos de La Rioja, 104 (más las cuatro entidades locales) están gobernados por el PP, lo que representa el sesenta por ciento del total de municipios.

Por su parte, el PSOE gobierna en 55 municipios (un treinta por ciento) y el resto, quince municipios, son gobernados por otros partidos o candidaturas independientes (un diez por ciento).

Ha denunciado que "a la hora de repartir los fondos, la equidad, el equilibrio, se deja de lado para favorecer descaradamente a los ayuntamientos del PSOE".

Ha detallado que, desde que comenzó la Legislatura, el Ejecutivo de Andreu ha destinado a convenios de colaboración con municipios alrededor de 11,2 millones de euros, al margen del dinero que le corresponde a cada municipio por su número de habitantes.

De este total, 9,1 millones de euros han ido a parar a 25 ayuntamientos del PSOE, el 81,4 por ciento de estos fondos; por el contrario, sólo ocho ayuntamientos gobernados por el PP han tenido la suerte de firmar con el Gobierno por un valor total de 1,3 millones de euros, apenas un doce por ciento del total de fondos.

El resto, hasta completar los 11,2 millones de euros, apenas un cinco por ciento del total, han ido a parar a ayuntamientos con gobiernos municipales de otros colores políticos.

"Resulta evidente el sectarismo del gobierno de Andreu", ha dicho señalando que, "por un lado, el sesenta por ciento del total de ayuntamientos, que cuentan con gobiernos del PP, reciben el doce por ciento de los fondos; mientras que el treinta por ciento de ayuntamientos socialistas PSOE perciben el 81 por ciento del total".

Esto, ha dicho, "supone un claro desequilibrio que solo busca favorecer a los ayuntamientos gobernados por el PSOE".

Bengoa ha apuntado como ejemplos de una diferente vara de medir que el Gobierno regional tiene previsto construir cuatro centros de día, todos en municipios gobernados por el PSOE.

También, que de las seis obras que la Dirección General de Deporte tiene previsto realizar en 2023, "casualmente cinco se localizan en municipios con alcaldes socialistas".

Le ha reclamado a Andreu "que abandone esta política sectaria de reparto de fondos y que escuche las demandas de todos los municipios".

Por su parte, Cuevas ha visto que "resulta intolerable que los municipios gobernados por el PP y el resto de formaciones políticas, que no sean el PSOE, supongan el setenta por ciento del total y no reciban ni siquiera un veinte por ciento de los recursos públicos".

A su juicio, "los socialistas deberían sonrojarse" y "El PP no lo va a consentir y va a seguir denunciándolo".

Para Cuevas, si la secretaria de Organización del PSOE La Rioja, María Marrodán, "ya insultó la inteligencia de los riojanos hablando de un reparto justo de fondos", la presidenta Andreu "no le fue a la zaga al presentar en Bañares la Oficina de Atención a Pequeños Municipios".

De este modo, ha recordado que en la Legislatura 2007-2011 fue un Gobierno del PP quien puso en marcha esta oficina, y ha dicho que "en 2020 se la cargó Andreu despidiendo a su personal".

Sin embargo, "ayer, noviembre de 2022, anuncia a bombo y platillo esta oficina". Para Cuevas, "lo único pequeño aquí es la vergüenza de Andreu, que no ha inventado nada ni ha hecho nada nuevo".

Cuevas ha recordado que, además de esta oficina, fue un Gobierno regional del PP quien creó el Consejo de Pequeños Municipios, aprobó la ayuda específica de 8.500 euros al año y también el que firmó el Decreto que incluía en esta categoría a los municipios riojanos de hasta 250 habitantes.

"Ya basta de sectarismo marca Andreu, rodeado de una propaganda que pagamos todos los riojanos para hacer ver que tratan igual a todos, algo que es absolutamente falso", ha insistido.