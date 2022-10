Best Of Bilbao-Rioja 2023 premian la sostenibilidad, la innovación y el talento en los nuevos servicios de enoturismo

Las bodegas Marqués de Murrieta, Mayor de Migueloa, Beronia y Javier San Pedro Ortega; Echapresto Eventos, los restaurantes Aitor Esnal y El Puntido y el hotel Santa Maria Briones reciben el Best Of Wine Tourism 2023

Los premios Best Of Wine Tourism que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino _Great Wine Capitals (GWC)_ han galardonado en su vigésima edición a las bodegas Marqués de Murrieta, Mayor de Migueloa, Beronia y Javier San Pedro Ortega; los restaurantes Aitor Esnal y El Puntido y el hotel Santa María Briones. Además, ha sido reconocido 'Echapresto Eventos'.

El jurado ha reconocido además al evento Vintae Wine Fest con una mención especial.

El premio 'Best of-Arquitectura, Parques y Jardines' ha recaído en Bodegas Marqués de Murrieta; el 'Best oF - Enoturismo, arte y cultura' ha ido a parar la Bodega, hotel y restaurante Mayor de Migueloa, de Laguardia; el 'Best Of- Prácticas sostenibles de enoturismo' se lo han llevado las bodegas 'Beronia' de Ollauri.

Por su parte, bodegas de Laguardia 'Javier San Pedro' han logrado el 'Best Of- Experiencias innovadoras en enoturismo'; el 'Best Of- Servicios de Enoturismo' ha viajado a Daroca de Rioja para 'Echapresto Eventos'. Además 'Best Of- Restaurantes' ha recaído en 'Aitor Esnal', de Logroño, así como en 'El Puntido' de Páganos.

Finalmente, en la categoría 'Best of-Alojamientos' ha sido galardonado el hotel Santa María de Briones, mientras que el premio 'Best Of-Mención Especial' ha sido para 'Vintae Wine Fest'.

Vinícola Real-200 Monges, bodega premiada el año pasado con el Best Of Internacional, ha sido escenario de la ceremonia. Allí se han reunido las principales empresas que prestan servicios innovadores de enoturismo en Álava, Bizkaia y La Rioja, representantes de instituciones y del Comité GWC Bilbao-Rioja: Cámaras de Álava, Bilbao y La Rioja; Ayuntamiento de Bilbao y Consejo Regulador DOCa Rioja.

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, Jaime García-Calzada, ha dado la bienvenida a los asistentes. Le ha seguido la intervención de Juan María Sáenz de Buruaga, presidente del Comité GWC Bilbao-Rioja y vicepresidente de la Red Mundial Great Wine Capitals, promotora de los premios Best Of de turismo del vino.

Sáenz de Buruaga ha agradecido la hospitalidad de Vinícola Real-200 Monges y resaltado la entrega y el extraordinario trabajo del jurado Best Of, que este año ha otorgado siete premios en distintas categorías y una mención especial.

El presidente de GWC Bilbao-Rioja ha expresado en momentos previos a la ceremonia su enhorabuena *a todas las empresas candidatas por el gran trabajo realizado*. *Su saber hacer, profesionalidad y esfuerzo nos representan en todo el mundo con una excelencia y calidad indiscutibles*.

El presidente de Bilbao-Rioja también ha subrayado *la extraordinaria capacidad de estas empresas para hacer de la sostenibilidad, la innovación y el talento el motor del desarrollo de nuestro sector*.

*El enoturismo ha despegado con fuerza tras los dos años más difíciles que se recuerdan _ha apuntado Sáenz de Buruaga_ y Bilbao-Rioja lidera con enorme trabajo y acierto esta recuperación. Bilbao ha recibido casi medio millón de visitas este verano, su récord histórico, y Rioja lidera el enoturismo en España al atraer más de un 20 por ciento del total de visitantes a las Rutas del Vino de todo el país*.

Han entregado los premios Best Of de este año los miembros del Comité Bilbao-Rioja ya mencionados Juan Mª Sáenz de Buruaga y Jaime García-Calzada; José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Bilbao, y Gregorio Rojo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava; Javier Garcinuño, director general de Bilbao Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao); Peter Arijs, responsable de proyectos globales del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, así como Carlos Rey, vicepresidente primero de la Cámara de La Rioja.

Ha intervenido finalmente José Ángel Lacalzada, consejero de Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja, institución copatrocinadora de la gala.

PREMIO BEST OF WINE TOURISM INTERNACIONAL

Los Premios Best Of Wine Tourism reconocen la excelencia e innovación en las categorías de Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

El premio Best Of Wine Tourism Internacional será entregado durante la Conferencia Anual de la Red Mundial Great Wine Capitals, que tendrá lugar en Mendoza (Argentina), entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de este año.