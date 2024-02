La Biblioteca Rafael Azcona acoge la exposición 'Patxidifuso. Mis dibujos (vuelta al cole)' hasta el 28 de febrero

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Rafael Azcona acoge, desde este viernes y hasta el 28 de febrero, la exposición 'Patxidifuso. Mis dibujos (vuelta al cole)' del ilustrador logroñés Francisco Martínez Alcalde, más conocido como Patxidifuso.

El título de la exposición es un homenaje que el artista ha querido hacer a su antiguo colegio, las Escuelas Gonzalo de Berceo que se ubicaban en el mismo espacio que ahora ocupa la Biblioteca Rafael Azcona.

Patxidifuso lleva 20 años viviendo en Extremadura y le encanta regresar a su ciudad para pasear por las cercanías del colegio Vuelo Madrid Manila y del Parque Gallarza donde jugó y disfrutó de su infancia; recorrer el camino que le llevaba al instituto Hermanos D'Elhuyar donde estudió y, especialmente, andar en silencio por los pasillos de la Escuela de Artes y Oficios donde se formó como ilustrador. Con posterioridad, continuó sus estudios en Soria, donde se especializó en dibujo publicitario.

Patxidifuso trabaja con diferentes técnicas: dibujo, pintura, collage, moldeado, vaciado, fotografía, grabado, dibujo técnico, acrílico, etc y utiliza distintas herramientas: plumilla, pincel, lápices de colores, bolígrafo, cera, etc. Además, trabaja con materiales de lo más variados: papel, madera, piedras, libros antiguos, cuerdas, palos, hojas, pétalos de flores, clavos, tenedores, juguetes, etc.

Lleva muchos años haciendo diseños e ilustraciones y aplicando sus dibujos a carteles, cuadernos, folletos, calendarios, libros, etc. Patxidifuso es también contador, cuentista o cuentero, un cuentacuentos que narra historias infantiles, familiares y para adultos, en definitiva, para todos los públicos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Como actividad complementaria a la exposición, el sábado 10 de febrero, de 12,00 a 14,00 h, se ha organizado un taller de dibujo con acuarela y collage 'Nada y vuela con la acuarela', impartido por el propio Patxidifuso. Está dirigido a niños y niñas a partir de 6 años que deben ir acompañados de una persona adulta.

En este taller se enseñarán las formas básicas para dibujar y se fomentará la cooperación como método para elaborar obras artísticas. Se explicará la técnica de la acuarela hablando de la importancia del cuaderno de bocetos. Además, se introducirá a los participantes en la técnica del boceto, a través de un trabajo grupal.

Para poder participar es necesario inscribirse previamente a través de Internet en la dirección www.inscripcionesbibliorafaelazcona.es, en la recepción de la Biblioteca Rafael Azcona, o en el teléfono 941 24 58 11.

Por otro lado, se han organizado visitas guiadas y gratuitas a la exposición para los grupos, colegios y asociaciones culturales que lo soliciten. Para ello es necesario que llamen al teléfono 941 24 58 11 en horario de atención al público. El horario para las visitas guiadas será de martes a viernes, de 10,00 a 13,30 horas.

Por último, hay que destacar que la exposición se puede visitar de forma individualizada sin cita previa en horario de apertura de la biblioteca, de lunes a viernes, de 16,00 a 21,00 horas; y los sábados de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.