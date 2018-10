La Biblioteca de La Rioja acoge la presentación del 'Diario de un fotógrafo de la naturaleza'

Publicado 24/10/2018 19:03:41 CET

El fotógrafo riojano, José Luis Gómez de Francisco, presentará este jueves, día 25 de octubre, en la Biblioteca de La Rioja de Logroño, su último libro escrito y publicado 'Diario de un fotógrafo de la naturaleza. Historias, anécdotas y consejos para mejorar tus fotografías', en el que refleja una cuidada selección de su trabajo fotográfico. La cita es a partir de las 19,15 horas.

Tras más de treinta años fotografiando la naturaleza y publicando imágenes en revistas y libros del sector, José Luis Gómez de Francisco presenta este libro en el que muestra una amplia selección gráfica que reúne lo más selecto de su archivo fotográfico.

Con más de trescientas imágenes, 'Diario de un fotógrafo de naturaleza' se desglosa en 47 relatos repartidos en diferentes estaciones del año y países, donde el autor da testimonio de sucesos, historias y anécdotas que le han ocurrido en su dilatada trayectoria como fotógrafo, así como reflexiones sobre el mundo natural, junto con interesantes recomendaciones y consejos fotográficos.

El autor, que ha recibido importantes premios nacionales e internacionales de gran prestigio, entre ellos en 2001 un primer premio WildlifePhotographer of theYear que cada año organiza la BBC y el Museo de Historia Natural de Londres, en su deseo de buscar la mayor calidad posible, ha optado por autoeditar su obra para tener mayor control sobre la misma.

El resultado es una cuidada edición de gran formato, realizada con la últimatecnología de impresión, con un sistema que aporta una extraordinaria nitidez y resolución a las imágenes, muy adecuada para una publicación de estas características.

José Luis Gómez de Francisco ha asegurado que pretende, "a la par que entretener con un texto fresco y directo, aderezado de espectaculares imágenes, fomentar el amor por la naturaleza despertando conciencias y el acercamiento a la misma de un modo respetuoso a través de la fotografía y la observación".

Gómez de Francisco ha apuntado que en su largo recorrido vital como fotógrafo, son muchos los temas medioambientales que le preocupan y de los que se hace eco en este libro, aunque el cambio climático y la desaparición de los hielos polares ocupan un puesto importante, al haber sido testigo de excepción de este problema en sus múltiples viajes.

En otros relatos, el fotógrafo ha dicho que su intención es seducir al lector con historias y anécdotas de cómo consiguió fotografiar una especie o qué ocurrió cuando estaba en un determinado lugar, ofreciendo en todo momento consejos sobre cómo proceder para la realización de esas fotografías.

El libro cuenta con la colaboración de personas relevantes en el mundo de la naturaleza y de la fotografía, como es el caso de Odile Rodríguez de la Fuente, autora del prólogo del libro; y de José Benito Ruiz,presidente de la Federación Internacional de Fotografía de la Naturaleza(IFWP) quehace un presentación inicial en las primeras páginas.

Gómez de Francisco ha señalado que siempre le ha gustado conocer el trasfondo, lo que hay detrás de esas bellas fotos que nos sorprenden, los pensamientos que acuden a los fotógrafos en el momento que las toman, cómo llegan hasta ellas o qué sienten , y eso es lo quepretende ser su aportación ahora.

En su libro, ha dicho, se recogen "historias, anécdotas, reflexiones y consejos, fruto de más de treinta años retratando fauna, flora y paisaje, acompañados de la mejor selección gráfica, para ayudar al practicante de la fotografía y seducir al enamorado de la naturaleza".

Y ha recordado que "he sido perseguido por un alce en Escandinavia, acosado por hordas de mosquitos en Escocia, asaeteado por charranes en el Ártico, e incluso detenido y esposado en el monte, entre otras 'lindezas' que adornan mi currículum naturalista, pero no he perdido la capacidad de soñar".

"Sólo llegamos a amar de verdad aquello que conocemos, y estas historias nos ayudarán a conocer mejor nuestro entorno natural y cómo fotografiarlo", ha señalado.

José Luis Gómez de Francisco tiene previsto presentar este libro en diferentes ciudades de España, donde no solo firmará ejemplares sino que hablará de anécdotas e historias que se cuentan en el mismo, junto con una proyección de imágenes ilustrativas y un audiovisual preparado especialmente para la ocasión.