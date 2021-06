Bomberos de Logroño realiza prácticas en el Ebro enfocadas a hacer un rescate rápido en posibles intervenciones

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño ha realizado este miércoles prácticas en el Ebro "enfocadas a preparar a la plantilla adecuadamente para poder realizar búsquedas y rescates rápidos de una persona que pudiera encontrarse en peligro en el río", según han explicado el jefe de Bomberos, Alfredo Bazo.

Estas prácticas, ha indicado, "forma parte del plan de formación anual". En estas prácticas "han participado casi la totalidad del personal operativo y han estado dirigidas a preparar para hacer un rescate rápido en el caso de un posible ahogado en el río", ha añadido.

En estas maniobras han practicado el acceso al río con la embarcación y han realizado diferentes recorrido para enfrentarse a los riesgos que se pueden encontrar en el río, como troncos y zonas en la lancha puede embarrancar.

También han realizado prácticas a nado de rescate en superficie con los trajes de neopreno trabajando dentro del agua, en las que han cruzado el río, atravesado zonas de rápidos y realizado prácticas de salvamento con cuerda simulando el rescate de una persona en peligro. Esta formación ha estado centrada en la seguridad de los intervinientes y de los que se rescaten.

DESACONSEJABLE BAÑARSE EN EL EBRO.

Alfredo Bazo ha señalado que el año pasado intervinieron en el rescate de dos personas ahogadas en el municipio de Logroño por bañarse en el río, por lo que "aprovecho para recordar que se desaconseja totalmente bañarse en el río Ebro por su elevado riesgo".

"Es mejor bañarse en un lugar que esté acondicionado para ello y que disponga de socorrista", ha asegurado. El río Ebro, ha insistido, "es muy complicado; es un río que cambia muchísimo cada vez que sube o baja el nivel; es un río en el que hay muchas piedras, troncos sumergidos que se mueven, con muchos remolinos, lo que le hacen muy peligroso".

Por su parte, la concejala de Convivencia, Eva Tobías, ha insistido en que "la formación interna, las prácticas y maniobras son esenciales para este Ayuntamiento, es esencial que nuestra plantilla, en este caso de Bomberos, esté actualizada y formada para poder prevenir incidentes".

Ha reiterado que "es una cuestión primordial que actualicen sus conocimientos y realizar prácticas y maniobras, algo que aunque pueda parecer de sentido común no ha sido así en los últimos años, cuando llegamos no había posibilidad de que hicieran maniobras en el Ebro porque no había accesos adecuados para que Bomberos pudiera utilizar sus herramientas y embarcaciones para poder hacer las prácticas".

Alfredo Bazo ha explicado que "se han habilitado tres accesos al río para solventar este problema que teníamos, el río está dividido en tres tramos, hay presas y zonas en las que no se puede acceder pero con estos accesos podamos acceder directamente con la embarcación sin perder tiempo en caso de necesidad".

La concejala ha subrayado que "seguiremos insistiendo en las prácticas y en la actualización de conocimientos. La plantilla está respondiendo muy bien y está motivada en este sentido y les felicito por hacer su trabajo cada día mejor".