El Bretón continúa inmerso en el 47 Festival de Teatro con dos obras de primer nivel

Archivo - La actriz Carolina Yuste y Eneko Sagardoy protagonistas de la obra de teatro Frontera - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 47 Festival de Teatro continúa su programación esta semana de octubre con dos obras de primer nivel en la que grandes actores se suben a las tablas del Teatro Bretón.

El viernes 23 de octubre a las 20,00 horas llega al teatro municipal la obra 'Fronteras'. Narra la historia de Sebastian, un joven reportero idealista, que sueña con fotografiar las zonas más desfavorecidas del mundo para concienciar a Occidente y de una joven grafitera que perdió a su padre a manos del régimen de Bashar al Assad que lucha por la libertad de su país a través del arte.

Las vidas de estos dos jóvenes artistas, aunque paralelas, se encuentran separadas por dos abismos, y se irán entrelazando en la distancia y en la historia para terminar encontrándose de manera desgarradora en un lugar improbable: el mar Mediterráneo.

Carolina Yuste y Eneko Sagardoy se suben al escenario, bajo la dirección de Andrés Lima, para dar vida a los personajes y hacen de esta obra un engranaje teatral donde la representación es relato, sueño, recuerdo y acción trepidante.

La obra dura una hora y media aproximadamente y tiene un precio que varía entre 8 y 20 euros.

El sábado 24 de octubre llega al Teatro Bretón el espectáculo 'R&J', un diálogo entre el amor trágico de Shakespeare y los vínculos diversos del presente. La obra presenta el balcón de Verona como una pantalla de teléfono y el amor romántico como un modelo de conducta en ruinas.

Un punto de partida para hablar del amor en tiempos de fluidez emocional, de redes sociales y de múltiples formas de amar. Es la revisión de la historia de amor más famosa de todos los tiempos desde un enfoque actual, libre, coetáneo y emocionante. Es la búsqueda apasionada de un nuevo paradigma de amor.

'R&J' está protagonizada por Ane Pikaza, Aitor Borobia, Nagore González, Egoitz Sánchez y Luix Mitxelena bajo la dirección de María Goiricelay. Su duración es de una hora y media aproximadamente y el precio va desde los 8 hasta los 12 euros.