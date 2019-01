La Cafetería Ibiza 1941 bate su récord y recauda casi 2.800 euros para la Fundación Pioneros, gracias al vermú solidario

Publicado 04/01/2019 18:34:47 CET

Todo un éxito, con récord incluido. Así podría definirse el vermú solidario que la Cafetería Ibiza1941 ha organizado para el día de hoy. En total se han recaudado 2.781,70 euros que irán a la Fundación Pioneros.

Sin lugar a dudas, esta edición del vermú solidario ha roto los pronósticos. La Cafetería Ibiza1941 se quedó pequeña para acoger a las decenas de personas que acudieron a la cita solidaria. Faltaba más de media hora para que terminara el plazo (el vermú solidario se celebraba de 12 a 15 horas), cuando sonó 'We are the Champions' que venía a confirmar que el reto se había superado. En los restantes treinta minutos se consiguió, además, batir el récord de la edición de 2017.

David Houngbeme, propietario de la Cafetería Ibiza 1941, había organizado el Reto 2019, con el que pretendía recaudar 2.019 euros para la Fundación Pioneros, es decir, la misma cantidad que el año actual, con el objetivo de aportar su granito de arena para una entidad que en 2018 celebraba su cincuenta aniversario. Con la colaboración de la Fundación Vivanco para la Cultura del Vino, y el patrocinio de Martini, Amstel, Freixenet, Juice&World, Casa Ortiz y Pan Caliente, apeló a la solidaridad de los riojanos. Y estos no han fallado un año más.

Houngbeme tenía claro que en 2019 quería ayudar a esta organización, que nacida en 1968 como un movimiento social comprometido con los jóvenes en riesgo de exclusión social, colabora con jóvenes y adolescentes con el objetivo de mejorar sus oportunidades educativas y formativas. Fundación Vivanco para la Cultura del Vino, también concienciada con la labor que realiza Fundación Pioneros, no lo dudó a la hora de sumarse a este vermú solidario.

Esta es la tercera edición de este reto solidario, aunque la principal novedad ha residido en el cambio de escenario. Por primera vez se ha llevado a cabo en la Cafetería Ibiza 1941, ubicada en la calle Muro de la Mata, junto a El Espolón.

En los anteriores retos, las organizaciones beneficiarias fueron la Cocina Económica y Manos Unidas. En 2018, y en apenas tres horas, se recaudaron 2.180 euros para Manos Unidas. En 2017, se consiguió destinar 2.563,20 euros a la Cocina Económica.