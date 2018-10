Cámara y Ministerio lanzan otro taller sobre diferentes sectores comerciales

Publicado 28/10/2018 13:25:41 CET

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja, en el marco del Programa de Comercio Minorista 2018 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, organiza un nuevo taller destinado a comerciantes. Tendrá lugar el lunes, 29 de octubre, a partir de las 9.30 horas en las aulas de la Cámara de Comercio (Gran Vía 7, 3ª planta) y tiene por nombre: '¿A dónde vas?... ¿y tus clientes?'.

Los objetivos de este taller práctico son conocer hacia dónde van los diferentes sectores del pequeño comercio y anticipar su posible trayectoria futura, además de ofrecer claves a las empresas participantes sobre qué hacer si se pretende hacer cambios para no cometer errores y, en el caso de no realizar cambios, conocer de antemano lo que puede ocurrir ante esta situación. En este sentido, se hablará de los diferentes sectores comerciales y sobre factores relacionados como proveedores, clientes, estructura social, gustos y demandas, etc.

Esta jornada empresarial forma parte de un ciclo de doce talleres formativos, que se iniciaron el pasado mes de septiembre y se extenderán hasta finales de noviembre en Logroño, Alfaro, Nájera y Calahorra, cuyo reto es incrementar la competitividad del pequeño comercio. Para ello, se han diseñado acciones que abarcan temas de interés como motivación, atención al cliente, análisis de errores más frecuentes, técnicas para incrementar las ventas, análisis sectorial, turismo de compras, ayudas al comercio o comercio a través de internet, entre otros.

El ciclo continuará con otras jornadas en Logroño "Cómo propiciar el turismo de compras" (5 de noviembre); "¿Haces lo correcto?... O lo de siempre" (12 de noviembre); "¿Vas a actualizar tu comercio?... ¡Hay ayudas esperándote!" (19 de noviembre); "¿Compras por Internet? Tus clientes, también" (26 de noviembre).

La Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de España han renovado el convenio de colaboración para el desarrollo de actividades en el marco del Programa de Comercio Minorista y la Cámara de Comercio de La Rioja, como ya hiciera desde 2014, se ha adherido de nuevo al convenio. Solamente el pasado año, 248 comerciantes riojanos participaron en el ciclo de talleres programados por Cámara y Ministerio.