Cambia rechaza unos Presupuestos locales 2019 "no realistas" y con ingresos e inversiones "con carácter electoralista"

Publicado 12/11/2018 14:05:33 CET

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha mostrado este lunes el rechazo de la formación al anteproyecto de Presupuestos del Consistorio logroñés para 2019, presentados por la alcaldesa la pasada semana, porque "no son realistas" y tienen ingresos e inversiones "con carácter electoralista".

En rueda de prensa, Peña ha considerado que el anteproyecto "muestra que los presupesupuestos del PP tiene una cara A y una cara B, que tienen una diferencia entre lo que dice el papel, que lo soporta todo y lo que luego se hace", a lo que ha unido la "clara visión electoralista, con partidas que suben aunque luego no se vayan a ejecutar".

Haciéndose eco de las palabras de Cuca Gamarra para definir las cuentas municipales como "realistas, responsables y reflejo de buena gestión", el portavoz de Cambia Logroño ha argumentado que "no son realistas, porque "vuelven a inflar los ingresos", algo que ha apuntado como "flagrante" en el caso de la venta de suelo.

"Vuelven a prever unos 15 millones por venta de suelo, como en este año, cuando, a final del pasado septiembre, solamente se tenían comprometidos cuatro millones", ha dicho Peña, que ha recordado que "hasta la Intervención Municipal dijo que esta partida estaba mal presupuestada".

Pero, como ha criticado, "vuelven a hacerlo igual, y así llevan toda la Legislatura, ni siquiera se han dignado ajustar las partidas", por lo que ha asegurado que "el PP prefiere seguir falseando las cuentas municipales".

Tampoco ha considerado Gonzalo Peña que haya "responsabilidad" en el anteproyecto "con inversiones que aparecen por enésima vez", entre las que ha citado la Casa de las Letras "desde 2011", la Avenida de la Sierra y el Corredor del Ebro "desde el principio de la Legislatura", el Monte Cantabria "con una partida abierta de 100 euros" o la Pasarela de Los Lirios, "plurianualizada, pero para hacerse realidad en 2020".

Y, por eso, ha apuntado que, lo mismo que en el caso de la venta de suelo, desde la Intervención Municipal "se hace una advertencia: que, el año pasado, no se ha llegado a ejecutar el 90 por ciento de las inversiones reales".

Respecto a la buena gestión, Peña ha incidodo en que "no existe", ya que, en sus palabras, "está bien que suba la partida de Servicios Sociales, pero no que, como el año pasado, de 14,7 millones, queden 2,5 millones sin ejecutar".

O que, en Personal, donde se han gastado el año pasado, ha dicho, dos millones menos de los 44 previstos, "se suban salarios por acuerdos con sindicatos que se alcanzan ahora, antes de elecciones, cuando se lleva toda la Legislatura con tensión y movilizaciones". "Qué casualidad", ha ironizado.

Y mientras, para el portavoz de Cambia, "en el presupuesto no se abordan temas fundamentales", como ha señalado un Plan de empleo y retorno de los jóvenes logroñeses a la ciudad, un parque público de vivienda, un plan municipal específico de I+D+i o una dotación adecuada para actuaciones derivadas del PMUS.

Por todo ello, ha afirmado que "tal como está ahora, rechazamos este presupuesto, pero no ya por un tema de diferencias políticas, que también, sino porque para votar unas cuentas tiene que ser consistentes y cumplirse, que es lo que el PP no hace, no ha cumplido con sus presupuestos en toda la Legislatura".