Cambios puntuales en el transporte público de Logroño por las prefiestas del Pilar de Varea

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 2 y 10 y el búho 1 del servicio de transporte público de Logroño sufrirán modificaciones puntuales los días 1 y 2 de octubre debido a la celebración de las prefiestas en honor a la Virgen del Pilar en el barrio de Varea.

Desde las 17,00 horas del sábado 1 hasta las 5,00 horas del domingo 2 de octubre:

Línea 2 'Yagüe - Varea': C/ La Cadena Varea - C/ Calahorra - C/ Marqués de Fuertegollano - C/ Torrecillas - C/ Artesanos.

Línea 10 'El Arco - Hospital San Pedro': C/ La Cadena Varea - C/ Calahorra - C/ Marqués de Fuertegollano - C/ Torrecillas - C/ Artesanos.

Búho 1 'La Cava - Varea': C/ La Cadena Varea - C/ Calahorra - C/ Marqués de Fuertegollano - C/ Torrecillas - C/ Artesanos.

Durante este período, quedarán fuera de servicio las paradas 'Plaza del Cerrado' e 'Iglesia de Varea'.