Concha Andreu (PSOE) dice que "no me influye nada nacional" y emplaza nuevas negociaciones a agosto

La candidata socialista a la Presidencia de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado este lunes que "no me influye ninguna negociacion nacional ni ninguna cuestión al margen que no sea La Rioja", al tiempo que ha emplazado a nuevas negociaciones en la comuniad para el mes de agosto.

Así lo ha dicho Andreu, a preguntas de los medios de comunicación, a la hora de valorar el momento en el que se encuentran las negociaciones para formar Ejecutivo en la comunidad, tras los dos fallidos intentos de la semana pasada, frustrados por el voto en contra de la diputada regional de Podemos Raquel Romero.

"Hablo por la rioja, en defensa de La Rioja y por todo lo que tenemos por hacer y que, por su irresponsabilidad, no estamos empezando a hacer", ha afirmado la candidata del PSOE ante la posible influencia en la comunidad de la situación nacional.

Por eso, ha afirmado que "yo creo que esperar el mes de julio es una cosa normal, se tranquilizan las ideas radicales, se calman, se piensa en La Rioja, se vuelve a pensar en La Rioja, en las comunidades de regantes que va a venir la sequía y no lo vamos a tener listo, se piensa en la despoblación que todavía no estamos haciendo nada..."

"Vamos a dejar este julio que se recorra todo el mundo, los diputados y diputadas, incluida ella -en referencia a Raquel Romero-, toda la geografía riojana, que vaya a Canales al teatro, que vaya a Cervera, a Haro, que vaya a Ezcaray que hay un festival precioso, que se recorra todos y cada uno de los rincones de La Rioja y diga 'merece la pena trabajar por esta región'. Por lo tanto, yo creo que para agosto podremos hablar", ha recalcado la candidata del PSOE.

Por último, Andreu ha calificado este día -tras la elección del socialista Raúl Díaz como nuevo senador autonómico por La Rioja- como "un día importante porque hemos elegido un senador autonómico joven, democrático, que le va a dar un aire nuevo a nuestra representación en el Senado con el resto de nuestros senadores que va a ser extraordinario".