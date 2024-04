Capellán duda que "alguien vaya a poner en riesgo" la DOC Rioja y si alguien lo hace "ese será el responsable"

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha puesto en duda que "alguien vaya a poner en riesgo" la DOC Rioja, pero si alguien lo hace "será responsable y lo lamentará y lo lamentaremos", aunque, ha insistido, en que "no creo que se produzca".

"Si alguien pone en riesgo o llega a quebrar ese buque insignia de las tres comunidades de 100 años de historia por cualquier capricho político de decisión mal acertada será responsable, yo desde luego no podría dormir", ha añadido.

Capellán ha respondido de este modo preguntado por si los resultados de las elecciones vascas podían afectar al modelo de la DOC Rioja. Ha sido, tras la conferencia 'La sociedad del bienestar en el siglo XXI', que ha ofrecido esta mañana en el restaurante 'Delicatto', organizada por diario 'La Rioja', en colaboración con 'Caixabank'.

Ha indicado que la DOC Rioja "es un ejemplo nacional e internacional de desarrollo, de marca, de prestigio, de funcionamiento, de desarrollo socioeconómico en las comunidades, siendo un proyecto que vertebra, y ahora a nivel de país estamos necesitados de proyectos que vertebren".

AYUDAS AL SECTOR DEL VINO

Capellán ha insistido que Rioja "es un buque insignia que da marca a la región, en la que dos de cada tres municipios tienen viñedos", y que "curiosamente son estos municipios los que crecen en población", por lo que "quien no entienda que el vino es determinante, estratégico y esencial a esta región, como he dicho, no puede estar dirigiendo la región, sinceramente".

En este sentido, ha señalado que "hemos sido una Administración que nos hemos comprometido con el sector, dando ayudas a la destilación de 32 millones en dos años". Además, ha apuntado que "hemos anunciado ayudas ilimitadas a la vendimia en verde" a la que se han acogido unas 6.000 hectáreas y 6.000 personas.

No obstante, Capellán ha destacado que "las medidas a corto o inmediatas tienen que ser acompañadas de medidas a largo, de mejora en la calidad, en la producción, en la comercialización, pero eso no es una cuestión de la administración pública del gobierno".

"NO VAMOS A PERMITIR NUNCA" TAUSTE-JÚNDIZ

Preguntado por la línea de alta tensión Tauste-Júndiz a su paso por la región, Capellán ha asegurado que "nunca vamos a permitir que ese proyecto se desarrolle por La Rioja", porque, entre otras cuestiones, ha destacado que "no vamos a dejar que nos destrocen nuestras tierras, nuestros campos, nuestros cultivos o nuestro paisaje".

Ha recordado que la región está esperando respuesta al recurso de alzada presentado contra esta iniciativa, reiterando que "no descartamos la vía judicial, aunque ahora estemos en la administrativa", para concluir asegurando que hay una "clara falta de proyecto de país cuando se planifica la estrategia", porque "las energías renovables son necesarias, pero no puede haber una ley que diga que todas las comunidades tenemos para 2030 que producir por energías renovables el 43 por ciento de la total".

FONDOS EUROPEOS

Cuestionado por el hecho de que La Rioja "esté a la cola" de ejecución de fondos europeos, Capellán ha manifestado que "si me dicen si podían volver las cosas atrás qué cambiarías de haberte presentado al presidente de llegar al Gobierno, y diría la oportunidad de haber podido gestionar los Fondos Next Generation que son la gran oportunidad de desarrollo en toda España, y que aquí no ha habido una buena ejecución de fondos".

A partir de ahí, "el plazo que tenemos es muy poco, pero el compromiso es y los estamos redefiniendo e intentando un buen gobierno, es buena gestión", por lo que "vamos a intentar levantar las cifras de esa gestión".