Capellán lamenta no tener respuesta del Ministerio sobre frecuencia trenes, algo que es "un insulto para los riojanos"

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha lamentado que nuestra comunidad autónoma "no tenga respuesta" por parte del Ministerio de Transportes acerca de la solicitud de mejorar la frecuencia diaria de trenes a Madrid trasladada hace meses. "Nosotros seguiremos insistiendo porque es una medida razonable y serena".

Para Capellán, la "no" respuesta del Ministerio que dirige Óscar Puente es "un insulto" a La Rioja porque "se olvidan de nuestra comunidad". Sobre todo -indica- "que diga que tiene otras prioridades aún conociendo las condiciones de La Rioja que son una evidencia".

Aún así -indica- "cada uno es responsable de su ejercicio político y profesional, nosotros seguiremos en primera línea porque nos asiste la razón".

El presidente riojano ha respondido así a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa en la que ha anunciado la negativa de la Real Academia de la Historia de ceder las Glosas Emilianenses para una exposición temporal en San Millán para el año 2026.

En materia ferroviaria, Capellán ha recordado las diferentes peticiones de reuniones realizadas por parte del Gobierno riojano los pasados 1 de diciembre y 16 de febrero.

Para el líder del Ejecutivo regional, "lo importante, ante cualquier institución, es siempre el diálogo, la actitud y hacer propuestas en positivo en beneficio de los intereses de La Rioja".

Todo ello -ha dicho- "de forma serena, igual que vamos a seguir haciendo con las Glosas Emilianenses". En materia ferroviaria "seguiremos insistiendo, con la evidencia absoluta de la gran carencia de comunicaciones de la capital de La Rioja con Madrid que es única y excepcional en España".

A modo de reflexión, el presidente riojano ha indicado que "es verdad que, quizás, el ministro no se pone en contacto con el presidente de La Rioja y sí lo haga con otras ccaa porque yo no insulto a nadie pero si esa es la vía a mí que no me espere porque es mal ejemplo de política".

"No iré a ningún sitio de malas formas, yo desde la educación y pidiendo unas frecuencias viables que está en manos del Ministerio desde hace meses. No me siento atacado personalmente, estoy tranquilo, represento a los riojanos" y el Ministerio "conoce las condiciones de La Rioja, es una evidencia".

Así las cosas, ha defendido, exigiré mayores frecuencias que supondrán "un impulso cualitativo en oportunidades, captación y desarrollo de La Rioja".

Todo porque, como ha finalizado, "no se puede lastrar así el futuro de un territorio y al ministro, simplemente decir, que seguiré insistiendo cuando hay un déficit tan claro".

Es una medida "viable, factible y razonable que los riojanos tengan mejor condiciones ferroviarias. Nadie entiende este fallo".